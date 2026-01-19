سوريا تعلن حظر تجول في الشدادي بعد فرار سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية

1دقيقة

19 يناير كَانُون ٱلثَّانِي – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الجيش السوري أعلن اليوم الاثنين فرض حظر تجول كاملا في محيط مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، وذلك بعد فرار سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية من سجن المدينة.

وأضافت الوكالة أن الجيش سيمشط المدينة بحثا عن المسلحين الذين فروا من السجن خلال اشتباكات بين القوات السورية الحكومية وقوات يقودها الأكراد.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير معاذ عبدالعزيز)