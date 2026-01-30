The Swiss voice in the world since 1935
سوريا تهدف إلى إغلاق مخيمات احتجاز مدنيين مرتبطين بالدولة الإسلامية

reuters_tickers
30 يناير
1دقيقة

30 يناير كانون ٱلثاني (رويترز) – قال مسؤول حكومي لرويترز اليوم الجمعة إن الحكومة السورية تهدف إلى إغلاق مخيمات النزوح التي تؤوي آلاف المدنيين، ومنهم أجانب، بشكل دائم بما يشمل المدنيين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يُغلق حتى الآن مخيّمان في شمال شرق سوريا يضمان أكثر من 20 ألف رجل وامرأة وطفل مرتبطين بالتنظيم.

وخضع أحدهما لسيطرة الحكومة السورية في الأسابيع القليلة الماضية، بينما لا يزال الآخر تحت سيطرة القوات الكردية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

