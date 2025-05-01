سوريا توقع عقدا لمدة 30 سنة مع شركة سي ام ايه سي جي ام لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية

afp_tickers

4دقائق

وقّعت سوريا الخميس عقدا لمدة 30 عاما مع شركة “سي أم إيه سي جي ام” الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، على ما أعلن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة لوكالة فرانس برس على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي.

وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق لفرانس برس “يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة”.

وأضاف “في إطار هذا العقد، التزمنا بـتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادرا على استقبال سفن أكبر حجما، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات القادمة”.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن العقد وقع بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بين “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية” في قصر الشعب بدمشق.

وأوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى لفرانس برس أن العقد ينص على “استثمار مبلغ 230 مليون يورو”، مضيفا أنه “في السنة الأولى سوف يتم ضخ 30 مليون يورو، وفي الأربع سنوات التي تلي السنة الأولى سوف يتم بناء رصيف جديد، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون يورو” في المرفأ.

وبحسب المسؤول، فإن “عقد الاستثمار مع الشركة الفرنسية…لاستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا” بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأشار إلى أن الرصيف الجديد الذي سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ “سوف يكون بمواصفات عالمية قياسية… بطول 1,5 كلم وبعمق 17 مترا”.

وأوضح أن ذلك “يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول الى مرفأ اللاذقية”، مضيفا “هذا يسمح بدخول عدد كبير من الحاويات الى مرفأ اللاذقية، ومع الرصيف الجديد سيكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله”.

وبالنسبة للعائدات التشغيلية للمرفأ، أوضح مصطفى أنه “سيتم تقسيمها بين سي أم ايه والدولة السورية، بنسبة 60% للدولة السورية، و40% لصالح سي أم ايه”، مضيفا “تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل الى البلد”.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعلنت في شباط/فبراير عن عقد اجتماع مع شركة “سي ام اي سي جي أم” المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، تم الاتفاق خلاله على “تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة”.

وكانت شركة “سي أم ايه سي جي أم” تشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية خلال فترة حكم الأسد منذ العام 2009 بناء على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة، قبل التوصل الى العقد الجديد، بحسب مدير المرفأ.

عحق-لو/دص