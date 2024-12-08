سوريون يتجولون في قصور الأسد ويستولون على قطع من الأثاث والتحف

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(رويترز) – تجولت مجموعات من السوريين في أرجاء قصور الرئيس بشار الأسد يوم الأحد بعد الإطاحة به، وتنقلوا من غرفة إلى أخرى ووقفوا لالتقاط صور وأخذ بعضهم قطعا من الأثاث أو التحف.

أظهر مقطع مصور حصلت عليه رويترز أشخاصا يدخلون قصر الروضة الرئاسي وأطفالا يركضون عبر الغرف الكبرى ورجالا يحركون صندوقا كبيرا على الأرضية المزخرفة.

حمل عدة رجال كراسي أنيقة على أكتافهم. وفي مخزن، تم نهب الخزائن وتناثرت أشياء على الأرض.

وأظهر مقطع مصور آخر في القصر الرئاسي بحي المهاجرين، تحققت رويترز من صحته، مجموعات من الرجال والنساء يسيرون عبر أرضية من الرخام الأبيض وعبر أبواب خشبية طويلة. وكان رجل يحمل مزهرية في يده وكانت هناك خزانة كبيرة فارغة وأبوابها مفتوحة بعض الشيء.

وسيطر مقاتلو المعارضة السورية على دمشق يوم الأحد، مما أجبر الأسد على الفرار وأنهى حكم عائلته الذي استمر لعقود بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية في لحظة فارقة بالشرق الأوسط.

وقال ضابطان كبيران في الجيش لرويترز إن الأسد، الذي لم يتحدث علنا منذ التقدم المفاجئ للمسلحين قبل أسبوع، غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة في وقت سابق يوم الأحد، بينما قال مقاتلو المعارضة إنهم دخلوا العاصمة دون وجود أي مؤشر على انتشار الجيش.