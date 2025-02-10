سوريون يعبّرون عن فرحتهم بالعودة الى تدمر الأثرية بعد الحرب

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بدأ سكان مدينة تدمر العودة إليها بعد سنوات من النزوح إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ليجدوا أن معالم “لؤلؤة الصحراء” قد تضرّرت كثيرا بسبب الاستهداف والإهمال، ولا تزال حتى اليوم تفتقد العناية والحراسة.

قبل نحو عقد من الزمن، غادر ياسر المحمود (54 عاما) مدينته حين سيطر عليها التنظيم المتطرف، ليستقر في شمال سوريا. وعاد أدراجه مع عائلته الشهر الماضي واستعاد عادته القديمة في زيارة آثار تدمر المعروفة بضخامتها في وسط الصحراء والمدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي الإنساني.

على قاعدة عامود داخل الموقع، كان الرجل يسكب الشاي الساخن لأفراد أسرته في أكواب زجاجية، الأمر الذي كان ممنوعا على الأرجح قبل الحرب، بينما تتجوّل بضع عائلات بحرية داخل الموقع الأثري الذي يبدو مهجورا ولا يخضع لأي حراسة.

ويقول المحمود لوكالة فرانس برس “كنا نأتي إلى هنا كلّ يوم جمعة” قبل اندلاع النزاع عام 2011.

ويضيف “عودتنا كانت حلما (..) لكن الحمدلله عاد كلّ شيء لأصحابه والناس سعداء”.

قبل الحرب، شكّل الموقع الأثري مصدر رزق للرجل على غرار كثر من أبناء المنطقة.

بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد وتسلّم السلطات الجديدة، يأمل المحمود أن تستقطب المدينة مجددا السياح، ليتمكّن من استئناف عمله في بيع أطواق الزينة.

ولطالما شكّلت تدمر وجهة سياحية بارزة مع توافد أكثر من 150 ألف سائح اليها سنويا للاستمتاع بآثارها التي تعود إلى أكثر من ألفي عام وتضمّ أكثر من ألف عامود وتماثيل ومعابد ومقابر برجية مزخرفة ومسرحا وساحة.

وعرفت “عروس البادية” أوجّ ازدهارها في القرن الثالث في ظل حكم الملكة زنوبيا التي تحدّت الامبراطورية الرومانية. ثم تعاقبت عليها عهود عدّة.

خلال النزاع السوري الذي بدأ باحتجاجات ضد حكم الأسد في العام 2011، ثم تشعّب لتدخل على خطه دول ومجموعات جهادية، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة في أيار/مايو 2015 لتستعيدها القوات السورية بعد سنة، لكنه عاد واستولى عليها في نهاية العام 2016 ليخسرها مجددا في آذار/مارس 2017.

ودمّر الجهاديون تمثال أسد أثينا الشهير عند مدخل متحف تدمر ومعبدي بعل شمين وبل بالمتفجرات، كما دمّروا عددا من المدافن البرجية، وحوّلوا قوس النصر الشهير الى ركام، فألحقوا بالتراث السوري خسائر لا تعوّض.

– “تنقيب عشوائي” –

في مكان آخر من الموقع، تفترش عائلة الأرض متظلّلة بعمود أثري عملاق بينما يتناول أفرادها المقرمشات. ويعمد شبان الى إشعال فحم وتدخين نرجيلة.

ووسط وضع أمني غير مستقرّ تماما، يخشى المدير العام للآثار والمتاحف محمّد نظير عوض من أن يطال التنقيب العشوائي الموقع.

ويقول إن “هناك حراسا” من المديرية، لكن “لا أعتقد أنهم قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه، لأن التنقيب العشوائي والهمجي انتشر على مساحات واسعة جدا”.

ويشير الى أن المنقبين غير القانونيين يستخدمون “الآليات، وأجهزة كشف المعادن المدمِّرة”، مضيفا أن “الحفر يدمّر السويات الأثرية والمواقع، ولا يُبقي شيئا”.

ولم تقتصر آثام التنظيم على تدمير آثار المدينة فحسب، إذ ارتكب عناصره أشنع جرائمهم فيها. واستخدموا المسرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بثوا صور بعضها عبر أدواتهم الدعائية.

بعد أيام قليلة من سيطرتهم على تدمر، أعدم الجهاديون المدير السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد (82 عاما) بقطع رأسه وتعليقه على عمود كهرباء في ساحة المدينة، بعدما عذبوه محاولين أن يعرفوا مكان القطع الأثرية التي تمّ تهريبها.

وانكفأ عناصر التنظيم إثر دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم عام 2019، الى البادية السورية المترامية الأطراف والممتدة من ريف حمص الشرقي حتى دير الزور شرقا، وتنفّذ خلايا منهم أحيانا عمليات في المنطقة.

– “منطقة عسكرية” –

عندما سيطر الجيش السوري ومجموعات موالية له ولإيران على المدينة بدعم روسي، بات الدخول إليها شبه مستحيل، وفق ما يروي سكان.

وعاد خلدون الربع (32 عاما) الذي قضى طفولته بين آثار تدمر، الى المدينة. وكان نزح منها وانضمّ الى فصيل معارض.

ويوضح أن أبناء المدينة لم يكونوا قادرين خلال السنوات الماضية على زيارة المناطق الأثرية بعدما “تحوّلت إلى منطقة عسكرية”.

مع توقّف المعارك، ترك الربع السلاح. ويستعد حاليا لشراء جمال يتجوّل السياح عليها مقابل بدل مادي، على غرار ما اعتاد القيام به قبل الحرب.

على هاتفه الخلوي، يعرض صورة يظهر فيها وهو يمتطي جمله الذي قتل في الحرب، وخلفه قوس النصر الذي استحال ركاما. ويقول بفخر “ترعرعت هنا، كنت أعمل في المكان مذ كان عمري أربع سنوات”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنشأت المجموعات المسلحة “مواقع ونقاطا عسكرية” في مدينة تدمر ومنطقتها الأثرية منذ العام 2017، وتحوّلت فنادقها الى “أماكن إقامة لهم”، بينما كان يُمنع على الزوّار أو السكان دخول المنطقة.

وأسفرت ثلاث غارات إسرائيلية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على تدمر، وقد استهدفت إحداها اجتماعا لمجموعات موالية لطهران، عن مقتل 106 مقاتلين، وفق حصيلة للمرصد.

ومنذ نحو شهر، يقلّ خالد الشليل (57 عاما) في سيارة الأجرة التي يملكها، أبناء المدينة الراغبين بالعودة اليها، من دون أن يتمكن من العودة هو الى منزله في تدمر الذي دمّره قصف إسرائيلي منزله.

ويقول “رغم الدمار.. سجدت على الأرض من شدّة الفرح وبكيت عند عودتي” للمرة الأولى. لكنه يضيف “لا استقرار هنا في الوقت الحالي، لا منازل لدينا، ولا يمكن أن نعود الآن”.

دكو-عحق/لو-كام/لار/رض