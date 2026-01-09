سويسرا تكرّم أرواح ضحايا حريق كران مونتانا ومالكا الحانة يخضعان للاستجواب

تقام في سويسرا الجمعة مراسم تكريمية لأرواح الضحايا الشباب الذين أودى بهم حريق اندلع ليلة رأس السنة في حانة بمنتجع كران مونتانا للتزلج وأسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 116 آخرين.

وسيتعيّن على المحققين تحديد مسؤولية مالكي الحانة الزوجان الفرنسيان جاك وجيسيكا موريتي. وقد استجوبهما الجمعة المدعي العام في سيون، عاصمة الإقليم.

تُطرح تساؤلات كثيرة حول ملابسات الحادثة التي أثارت جدلا واسعا لا سيما في ما يتعلق بعدم توقيف مالكي الحانة وعدم إخضاع المؤسسة للتفتيش منذ عام 2019.

دعت الحكومة والكنائس في مختلف أنحاء سويسرا المواطنين إلى الوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة الثانية ظهرا (13,00 بتوقيت غرينتش)، وستُقرع بعد ذلك أجراس الكنائس في كل أنحاء البلاد.

ويُقام حفل تأبين في مارتيني، وهي بلدة تقع في وادي الرون بالقرب من كران مونتانا التابعة أيضا لكانتون فاليه. وسيمثل فرنسا وإيطاليا، اللتان تضررتا بشدة من هذه المأساة التي قضى بها تسعة فرنسيين وستة إيطاليين، الرئيسان إيمانويل ماكرون وسيرجيو ماتاريلا.

وفي مدينة سيون، وصل جاك وجيسيكا موريتي، مالكا حانة “لو كونستيلاسيون” حيث وقع الحريق، متشابكي الأيدي إلى مكتب المدعي العام الجمعة قبيل الساعة الثامنة صباحا، وسط حشد من الصحافيين. وكانت هذه أول جلسة استماع لهما منذ إطلاق تحقيق جنائي في حقهما بتاريخ الثالث من كانون الثاني/يناير على خلفية “القتل نتيجة الإهمال وإصابات جسدية نتيجة الإهمال وحريق نتج عن إهمال”.

وقال رومان جوردان، أحد محامي الضحايا، الذي حضر جلسة الاستماع “نتوقع أن يحصل موكلونا، أي عائلات الضحايا، على إجابات، (…) وتحديد كل المسؤوليات من الألف إلى الياء”. وبحسب مصدر مُطّلع على القضية، ركّزت الجلسة على الوضع الشخصي للزوجين.

وبحسب النتائج الأولية للتحقيق، نجمت المأساة عن شموع متوهّجة لامست سقف الطابق الأرضي من الحانة.

