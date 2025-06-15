سياح عالقون في إسرائيل وسط دوي صفارات الإنذار والصواريخ وتعليق الرحلات الجوية

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من إميلي روز وكريسبيان بالمر

القدس (رويترز) – استيقظ آلاف السائحين في إسرائيل على دوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية وسارعوا إلى الملاجئ وتفقدوا مواقع السفر بحثا عن طرق للهروب في وقت انقلبت فيه خطط عطلاتهم رأسا على عقب بسبب الصراع مع إيران.

وشنت إسرائيل هجوما مباغتا على إيران في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وأغلقت المجال الجوي وطلبت من الناس البقاء في أماكنهم في وقت تبادلت فيه الدولتان الضربات القاتلة.

وذكرت وزارة السياحة أن الوضع الحالي أدى إلى وجود حوالي 40 ألف سائح عالقين في إسرائيل. وألغت شركات طيران رحلاتها حتى إشعار آخر، تاركة الراغبين في المغادرة أمام خيارين هما الانتظار أو اللجوء إلى طرق بديلة مكلفة عبر الدول المجاورة.

ويقضي جاستن جوينر من كاليفورنيا عطلته في القدس مع والده جون وابنه. وكانوا قد توقعوا بعض الاضطرابات في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

لكن، مثل معظم السكان، لم يتوقعوا اندلاع حرب جديدة كليا.

وقال جوينر من فندق في القدس الشرقية “لم نتوقع أن تهاجم إسرائيل إيران. هذا مستوى مختلف تماما من التصعيد” شهد خلال الليلتين الماضيتين وميض الصواريخ الباليستية الإيرانية فوق الرؤوس كأمطار من النيازك.

وأضاف “من المزعج أن تشعر بصدمات الصواريخ الاعتراضية فوقك وأن تأخذ عائلتك إلى ملجأ من القنابل. هذا أمر لا نفكر فيه في أمريكا”.

وتسابق الدكتورة جرير جلازر، التي تعيش في كليفلاند وتزور القدس لحضور برنامج تدريبي في التمريض، الزمن للنزول عشرة طوابق في فندقها للوصول إلى الملجأ عندما تنطلق صفارات الإنذار، وهو ما حدث مرارا منذ ليلة الجمعة.

وقالت “أشعر بالأمان… لكن الاستيقاظ من نوم عميق والركض إلى الغرفة الآمنة، هذا هو الأصعب. عائلتي خائفة للغاية… يظنون أن الأمر دمار مستمر، لكن الأمر ليس كذلك”.