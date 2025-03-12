مارتن فيستر يُنتخب وزيرًا جديدًا في الحكومة السويسرية
انتخب البرلمان السويسري مارتن فيستر، من كانتون تسوغ، وزيرًا جديدًا في الحكومة السويسرية خلال الجولة الثانية من التصويت، حيث حصل على 134 صوتًا. وسيخلف فيولا أمهيرد، الوزيرة المنتمية إلى حزب الوسط، والتي تتولى حقيبة الدفاع والرياضة وحماية السكان.
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وعلى الرغم من كونه غير معروف نسبيًا في العاصمة برن، فقد تمكن فيستر، الذي يشغل منصب وزير الصحة في تسوغ، وهو مؤرخ وضابط سابق برتبة كولونيل، من الفوز في الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء، متغلبًا على ماركوس ريتر، رئيس اتحاد المزارعين، صاحب النفوذ القوي.
وتحافظ هذه النتيجة على التوازن اللغوي داخل الحكومة الفدرالية، الجهاز التنفيذي لسويسرا، حيث يضم الآن أربعة أعضاء ناطقين بالألمانية وثلاثة بالفرنسية. ومع ذلك، فقد تأثر التوازن الجندري بانخفاض عدد النساء في الحكومة إلى امرأتين فقط.
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