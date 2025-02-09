نتيجة تصويت 9 فبراير 2025 في سويسرا

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تم نشر هذا المحتوى على تتاح للشعب السويسري حتى منتصف نهار التاسع من فبراير، فرصة الإدلاء بصوته بالموافقة أو الرفض على مبادرة المسؤولية البيئية التي أطلقها جناح حزب الخضر الشبابي.

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