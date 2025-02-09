نتيجة تصويت 9 فبراير 2025 في سويسرا
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اقتراع وطني: سويسرا تصوت من أجل تعزيز المسؤولية البيئية
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نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
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