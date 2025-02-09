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سياسة فدرالية

نتيجة تصويت 9 فبراير 2025 في سويسرا

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اقتراع وطني

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اقتراع وطني: سويسرا تصوت من أجل تعزيز المسؤولية البيئية   

تم نشر هذا المحتوى على تتاح للشعب السويسري حتى منتصف نهار التاسع من فبراير، فرصة الإدلاء بصوته بالموافقة أو الرفض على مبادرة المسؤولية البيئية التي أطلقها جناح حزب الخضر الشبابي.

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يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

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يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

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381 إعجاب
269 تعليق
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يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

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10 إعجاب
8 تعليق
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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية