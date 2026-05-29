سيدات الإمارات في صدارة التصنيف الخليجي والعربي لكرة القدم

حقق منتخب الإمارات للسيدات في كرة القدم تقدما في تصنيف مسابقات أندية السيدات لموسم 2025/2026 الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليحتل المركز الثاني عشر على مستوى قارة آسيا بإجمالي 34.655 نقطة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وبالتالي، جاءت الإمارات في صدارة الاتحادات الخليجية والعربية المشاركة في التصنيف، بحسب “وام”.

واعتمد الاتحاد الآسيوي في التصنيف على نتائج الأندية في البطولات القارية بنسبة 70%، إلى جانب تصنيف المنتخبات الوطنية للسيدات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بنسبة 30%.

