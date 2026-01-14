سيول تتعهد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن توغل مسيّرة في كوريا الشمالية

تعهد كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي الأربعاء معاقبة المسؤول عن اختراق طائرة مسيرة لحدود كوريا الشمالية مؤخرا، وذلك بعدما طالبت بيونغ يانغ الغاضبة باعتذار رسمي.

واتهمت كوريا الشمالية سيول في نهاية الأسبوع بإطلاق طائرة مسيرة عبر حدودهما المشتركة إلى مدينة كايسونغ هذا الشهر، ونشرت صورا لحطام قالت إنه للطائرة التي أُسقطت.

والثلاثاء طالبت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، باعتذار رسمي عن الحادث من “بلطجية الدولة المعادية” المسؤولين عنه.

ونفت سيول أي تورط لها في الحادثة لكنها لم تستبعد احتمال قيام مدنيين بتشغيل المسيرة، وهو موقف أكده مستشار الأمن القومي وي سونغ لاك الأربعاء.

وقال وي للصحافيين على هامش قمة بين زعيمي كوريا الجنوبية واليابان في مدينة نارا اليابانية “حسب معلوماتنا حتى الآن، لم ينفذ الجيش ولا الحكومة مثل هذه العملية”.

وأضاف “هذا يتركنا أمام مهمة التحقيق فيما إذا كان أحد المدنيين قد نفذها”.

وتابع “إذا كان هناك ما يستدعي العقاب، فيجب أن يُعاقَب”.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية إذ انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وأشار وي إلى أنه رغم انتقادات بيونغ يانغ ومطالبتها بالاعتذار أرسلت كوريا الشمالية أيضا مسيرات إلى كوريا الجنوبية.

وقال “وقعت حوادث سقطت فيها طائراتهم المسيّرة بالقرب من البيت الأزرق ووصلت أخرى إلى يونغسان”، في إشارة إلى الموقعين الحالي والسابق للمكاتب الرئاسية.

وأضاف “هذه أيضا انتهاكات لاتفاقية الهدنة”.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بإجراء تحقيق مشترك بين الجيش والشرطة في قضية المسيرات.

وحذّر من أن أي تورط مدني سيكون “جريمة خطيرة تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية”.

