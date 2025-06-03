في سويسرا… شخصيّات دبلوماسية سابقة تنتقد بلادها بسبب ”صمتها“ تجاه إسرائيل

تدعو الرسالة سويسرا إلى رفض أي تعاون مع ”مؤسسة غزة الإنسانية“ الجديدة، التي تديرها الولايات المتحدة وتجيزها إسرائيل. Keystone-SDA

في رسالة مشتركة موجهة إلى وزير الخارجية السويسري، أعربت 55 شخصية سويسرية، عملت سابقًا في السلك الدبلوماسي، عن صدمتها من ”صمت وسلبية“ الحكومة السويسرية إزاء ”جرائم الحرب“ التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وطالبت باتخاذ إجراءات فورية ضد هذا البلد.

3دقائق

Keystone-SDA/ ع.ع أنظر 2 لغات أخرى English en Over 50 former diplomats blast Switzerland for ‘silence’ on Israel الأصلي طالع المزيدOver 50 former diplomats blast Switzerland for ‘silence’ on Israel

Español es Más de 50 exdiplomáticos critican a Suiza por su «silencio» sobre Israel طالع المزيدMás de 50 exdiplomáticos critican a Suiza por su «silencio» sobre Israel

+Get the most important news from Switzerland in your inbox

وجَّهت مجموعة من الشخصيات، التي عملت سابقًا في السك الدبلوماسي السويسري، يوم الأحد الأوّل من شهر يونيو الجاري، رسالة مفتوحة إلى إنياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري. وجاء في نصِّ الرسالة أن على سويسرا أن ترفض على الفور خطة إسرائيل ”لطرد السكان المدنيين من غزة وإعادة احتلالها عسكريًا“. وأشاروا إلى أن ما تقوم به إسرائيل هو ”شكل من أشكال التطهير العرقي والإبادة الجماعية“.

ودعا الموقعون والموقعات على هذه الرسالة إلى أن “ترفض سويسرا بوضوح أي تعاون مع ”مؤسسة غزة الإنسانية“ الجديدة، التي تديرها الولايات المتحدة وتجيز إسرائيل عملها، لأن نظام توزيع الغذاء الخاص بها لا يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة المتمثلة في الحياد والشفافية والاستقلالية”.

تعليق التعاون العسكري

وتدعو الرسالة أيضًا إلى تعليق جميع أشكال التعاون العلمي والأكاديمي مع إسرائيل، التي تؤدي إلى حصول انتهاكات للقانون الدولي، وكذلك جميع أشكال التعاون، والتمويل، والاستثمار في القطاع العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي.

كما تدعو الرسالة الحكومة السويسرية إلى منع الأشخاص الصادر بحقهم مذكرات توقيف دولية، والمستوطنين المدانين بارتكاب جرائم عنيفة من دخول سويسرا. وتدعو إلى وضع علامة على جميع المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى سويسرا والقادمة من المستوطنات في الضفة الغربية بما يكشف بوضوح عن مصدرها.

الاعتراف بفلسطين

وفي إطار حل الدولتين، ترى الشخصيات الدبلوماسية التي وقعت على الرسالة، أن على سويسرا الاعتراف بدولة فلسطين على الفور، كما فعلت 148 دولة عضو في الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، ترى المجموعة الموقعة أن على سويسرا المطالبة أيضًا بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين دون محاكمة.

ومن بين الأسماء التي وقعت الرسالة، بول سيغر، السفير السويسري السابق لدى ألمانيا، وتيم غولديمان، البرلماني السابق، وأورس زيسويلر، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، وديدييه بفيرتر وجان دانيال روخ، المبعوثان الخاصان السابقان إلى الشرق الأوسط، وفيليب ويلتي، السفير السابق لدى إيران،.