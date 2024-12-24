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تعيين لواء سويسري كقائم بأعمال رئيس قوة مراقبي الأمم المتحدة في الجولان

غاوتشات
يشغل غاوتشات حاليًا منصب رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. Keystone-SDA

أعلنت الحكومة السويسرية يوم الإثنيْن 23 ديسمبر عن تعيين اللواء باتريك غاوشات قائماً بأعمال رئيس قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، التي ضمتها إسرائيل في عام 1981.

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Keystone-SDA/ ع.ع
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كانت الأمم المتحدة قد طلبت من غوتشات تولي قيادة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) بالإضافة إلى دوره الحالي كرئيس لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) التي توفّر المراقبة العسكرية لدعم عمليات السلام.

وسيقوم بهذه المهمة مؤقتاً، إلى أن يتولى قائد القوة الجديد، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً، مهامه.

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أنشئت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك من قبل مجلس الأمن الدولي في عام 1974 لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان في أعقاب حرب أكتوبر 1973.

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