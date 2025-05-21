The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول
أخبار
شؤون خارجية

سويسرا تتعهد بتقديم 11 مليون فرنك لوكالة الأونروا

يهدف هذا التمويل إلى دعم الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
يهدف هذا التمويل إلى دعم الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الأربعاء، أنها ستقدم هذا العام مساهمة قدرها 20 مليون فرنك سويسري لدعم الجهود الإنسانية لصالح السكان الفلسطينيين. وسيخصص 11 مليون فرنك سويسري إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بينما تخصص 9 ملايين فرنك أخرى لدعم أربع منظمات إنسانية إضافية.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA
المزيد
نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

المزيد

نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

اشترك.ي في النشرة الإخبارية لدينا، واحصل.ي على بريد إلكتروني كل يوم جمعة يحتوي على أخبار من الدول الناطقة بالعربية تم جمعها بواسطة وسائل الإعلام السويسرية. معلومات من منظور سويسري خصّيصًا من أجلك.

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

وأعربت الحكومة السويسرية في بيان صحفي: “عن قلقها العميق إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع يزداد سوءًا بسبب استمرار صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية”. كما دعت سويسرا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأشارت الحكومة إلى أن الأونروا تضطلع بدور محوري في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية لنحو 3.5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا.

وأضاف البيان أن المساهمة التي تبلغ 10 ملايين فرنك والمقررة هذا العام، والمماثلة لمساهمة العام الماضي، مخصصة تحديدًا لمشروعات في الأردن ولبنان وسوريا. وتم تخصيص 9 ملايين فرنك إضافية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والهلال الأحمر السويسري بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويهدف هذا التمويل إلى دعم الفلسطينيات والفلسطينيين المتأثرين بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقدمت الحكومة الفدرالية 12 مليون فرنك إضافية هذا العام لشركاء سويسريين في العمل الإنساني، من بينهم برنامج الأغذية العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من المنظمات غير الحكومية السويسرية.

كما أكدت سويسرا على الحاجة إلى تحسين الحوكمة داخل الأونروا، لا سيما في ما يتعلق بضمان حيادها. ولهذا الغرض، خصص مليون فرنك لدعم تنفيذ توصيات تقرير “كولونا”، إلى جانب مساهمات من عدد من الجهات المانحة الأخرى.

وقد واجهت الأونروا انتقادات حادة منذ أن اتهمتها إسرائيل بدعم حركة حماس خلال الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر 2023. وردًا على هذه الاتهامات، علّقت عدة دول مانحة تمويلها للوكالة في يناير 2024 قبل أن يستأنف البعض منها دعمه.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
24 إعجاب
33 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

رسوم

المزيد

الصين والولايات المتحدة تتفقان على خفض الرسوم الجمركية بعد محادثات في جنيف

تم نشر هذا المحتوى على وفقًا للوفد الصيني، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى "سلسلة من الاتفاقيات المهمة" خلال محادثاتهما التجارية في جنيف.

طالع المزيدالصين والولايات المتحدة تتفقان على خفض الرسوم الجمركية بعد محادثات في جنيف
تراجعت أرباح المصرف الوطني السويسري في الربع الأول.

المزيد

تراجع أرباح المصرف الوطني السويسري بسبب قوة الفرنك

تم نشر هذا المحتوى على تراجعت أرباح البنك الوطني السويسري في الربع الأول بسبب استثماراته بالعملات الأجنبية، وهي خسائر لم تتمكن الزيادة في أسعار الذهب من تعويضها.

طالع المزيدتراجع أرباح المصرف الوطني السويسري بسبب قوة الفرنك
جاك بيتيلود، السفير السويسري لدى بلجيكا والممثل الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المزيد

السفير السويسري لدى الناتو يدعو إلى تكثيف مشاركة بلاده في مناورات الحلف

تم نشر هذا المحتوى على السفير السويسري لدى بلجيكا والناتو،، يدعو إلى تعزيز مشاركة بلاده في مناورات حلف شمال الأطلسي.

طالع المزيدالسفير السويسري لدى الناتو يدعو إلى تكثيف مشاركة بلاده في مناورات الحلف

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية