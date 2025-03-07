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شؤون خارجية

سويسرا تلغي مؤتمر حول القانون الإنساني في الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس.
التقى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس. Keystone-SDA

أعلنت سويسرا إلغاء مؤتمر حول تطبيق اتفاقيات جنيف في الشرق الأوسط، بعد احتجاجات من عدة دول.

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Keystone-SDA
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كان من المقرر أن يكون المؤتمر، الذي دُعيت إليه 196 دولة، منصة لإعادة التأكيد على مبادئ القانون الإنساني الدولي. غير أن عددًا غير كافٍ من المشاركين أبدى دعمه لمسودة البيان الختامي، ما أدى إلى إلغاء الحدث الذي كان من المقرر عقده يوم الجمعة.

وكانت التوترات قد تصاعدت في الأسابيع التي سبقت المؤتمر. فقد انتقدت إسرائيل سويسرا، متهمة إياها بتبني “نهج مراجِع” قد يفرض التزامات جديدة، فيما قررت الولايات المتحدة مقاطعة الاجتماع. ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، كان الفلسطينيون.ات أيضًا على وشك اتخاذ خطوة مماثلة.

وجاء تنظيم المؤتمر بناءً على تفويض منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسويسرا في سبتمبر الماضي، حيث كان يتعين عقده خلال ستة أشهر.

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أطفال

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في ظل التصعيد بغزة … مؤتمر دولي في جنيف يعيد التأكيد على حماية المدنيين الفلسطينيين

تم نشر هذا المحتوى على سيركز مؤتمر حول الشرق الأوسط – الذي تستضيفه سويسرا من بين أمور أخرى – على حظر التهجير القسري للسكان. ومن المتوقع صدور إعلان غير ملزم.

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يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

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يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

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يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

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أخبار

رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر.

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رئيسة سويسرا تؤكد مواصلة دعم بلادها لأوكرانيا

تم نشر هذا المحتوى على أكدت رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر-سوتر، يوم الاثنين، مجدداً دعم سويسرا لأوكرانيا خلال قمة عُقدت في كييف لإحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب. وشددت على أن الهدف لا يزال تحقيق سلام عادل ودائم.

طالع المزيدرئيسة سويسرا تؤكد مواصلة دعم بلادها لأوكرانيا
سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي.

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ناشطة سويسرية مسلمة تواجه دعوى تشهير

تم نشر هذا المحتوى على اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو يواصل دعوى التشهير ضد سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي، مدعيًا أنها أدلت بتصريحات تشهيرية في مقابلة مع صحيفة لو ماتان ديمونش

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مبنى البرلمان السويسري في العاصمة برن

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البرلمان السويسري يُضاء إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز

تم نشر هذا المحتوى على إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة أوشفيتز، تم إضاءة مبنى البرلمان السويسري في برن بألوان متعددة يوم الاثنين.

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لافتة

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ألفا شخص يتظاهرون في جنيف تأييدا للشعب الفلسطيني

تم نشر هذا المحتوى على خرج حوالي 2200 شخص إلى الشوارع في جنيف يوم السبت للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالسياسة السويسرية في الشرق الأوسط.

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وزير الخارجية السوري الفعلي أسعد حسن الشيباني.

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وزير الخارجية السويسري: لا خطط فورية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

تم نشر هذا المحتوى على اجتمع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس مع وزير الخارجية السوري الفعلي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء.

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غاوتشات

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تعيين لواء سويسري كقائم بأعمال رئيس قوة مراقبي الأمم المتحدة في الجولان

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أُعلن في 20 ديسمبر عن اختتام المفاوضات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية المستقبلية، مع تحقيق جميع الأهداف المتفق عليها.

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سويسرا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق بشأن العلاقات الثنائية المستقبلية

تم نشر هذا المحتوى على أعلنت سويسرا والاتحاد الأوروبي عن اتفاق سياسي تاريخي لتحديث علاقتهما الثنائية .

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