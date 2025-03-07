سويسرا تلغي مؤتمر حول القانون الإنساني في الشرق الأوسط

التقى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس. Keystone-SDA

أعلنت سويسرا إلغاء مؤتمر حول تطبيق اتفاقيات جنيف في الشرق الأوسط، بعد احتجاجات من عدة دول.

1دقيقة

المزيد

المزيد نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية اشترك.ي في النشرة الإخبارية لدينا، واحصل.ي على بريد إلكتروني كل يوم جمعة يحتوي على أخبار من الدول الناطقة بالعربية تم جمعها بواسطة وسائل الإعلام السويسرية. معلومات من منظور سويسري خصّيصًا من أجلك. طالع المزيدنشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

كان من المقرر أن يكون المؤتمر، الذي دُعيت إليه 196 دولة، منصة لإعادة التأكيد على مبادئ القانون الإنساني الدولي. غير أن عددًا غير كافٍ من المشاركين أبدى دعمه لمسودة البيان الختامي، ما أدى إلى إلغاء الحدث الذي كان من المقرر عقده يوم الجمعة.

وكانت التوترات قد تصاعدت في الأسابيع التي سبقت المؤتمر. فقد انتقدت إسرائيل سويسرا، متهمة إياها بتبني “نهج مراجِع” قد يفرض التزامات جديدة، فيما قررت الولايات المتحدة مقاطعة الاجتماع. ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، كان الفلسطينيون.ات أيضًا على وشك اتخاذ خطوة مماثلة.

وجاء تنظيم المؤتمر بناءً على تفويض منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسويسرا في سبتمبر الماضي، حيث كان يتعين عقده خلال ستة أشهر.

المزيد

المزيد في ظل التصعيد بغزة … مؤتمر دولي في جنيف يعيد التأكيد على حماية المدنيين الفلسطينيين تم نشر هذا المحتوى على سيركز مؤتمر حول الشرق الأوسط – الذي تستضيفه سويسرا من بين أمور أخرى – على حظر التهجير القسري للسكان. ومن المتوقع صدور إعلان غير ملزم. طالع المزيدفي ظل التصعيد بغزة … مؤتمر دولي في جنيف يعيد التأكيد على حماية المدنيين الفلسطينيين