سويسرا تلغي مؤتمر حول القانون الإنساني في الشرق الأوسط
أعلنت سويسرا إلغاء مؤتمر حول تطبيق اتفاقيات جنيف في الشرق الأوسط، بعد احتجاجات من عدة دول.
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كان من المقرر أن يكون المؤتمر، الذي دُعيت إليه 196 دولة، منصة لإعادة التأكيد على مبادئ القانون الإنساني الدولي. غير أن عددًا غير كافٍ من المشاركين أبدى دعمه لمسودة البيان الختامي، ما أدى إلى إلغاء الحدث الذي كان من المقرر عقده يوم الجمعة.
وكانت التوترات قد تصاعدت في الأسابيع التي سبقت المؤتمر. فقد انتقدت إسرائيل سويسرا، متهمة إياها بتبني “نهج مراجِع” قد يفرض التزامات جديدة، فيما قررت الولايات المتحدة مقاطعة الاجتماع. ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، كان الفلسطينيون.ات أيضًا على وشك اتخاذ خطوة مماثلة.
وجاء تنظيم المؤتمر بناءً على تفويض منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة لسويسرا في سبتمبر الماضي، حيث كان يتعين عقده خلال ستة أشهر.
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