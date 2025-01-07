هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟
على الساحة الدولية، تُرى سويسرا بطرق متعددة: كدولة محايدة، وراعية للسلام، ومدافعة عن حقوق الإنسان. لكن ليس كل ما يُتداول عن علاقات سويسرا بالدول أو المؤسسات الأخرى دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح – ونحن هنا لتوضيح ذلك.
على سبيل المثال، زعمت روسيا أن تبني سويسرا للعقوبات الأوروبية ضد الكرملين يعني “خرقها للحياد لأول مرة منذ عام 1815”. في الواقع، فرضت سويسرا عقوبات صادرة عن الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة عدة مرات عبر السنين.
هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم وترغب.ين في أن نتحقق من صحتها؟ هل تعرف.ين أي سوء فهم متعلق بالسياسة الخارجية السويسرية يمكننا توضيحه؟
شارك.ي أفكارك في التعليقات أدناه، وقد نختار بعضًا منها للحديث عنها في مقال قادم.
لأكون صادقًا... إذا أردت شيئًا «تم التحقق من صحته» عن سويسرا (أو في أي مكان آخر في هذا الشأن) فلن آتي إلى وسيلة إعلامية مملوكة و/أو مدعومة من قبل وسيلة إعلامية رئيسية أكبر بكثير للقيام بذلك نيابة عني. يمكن للأشخاص التحقق «بشكل مستقل» من المعلومات هذه الأيام. هناك سبب وراء ابتعاد الكثير من الناس عن وسائل الإعلام الرئيسية والشركات التابعة لها. إنها مليئة جدًا بالدعاية والروايات الخاضعة للرقابة وأنصاف الحقائق (أو لا توجد حقيقة على الإطلاق)، وببساطة لا يمكن الوثوق بها... IMHO.
To be honest....If I wanted something "fact checked" about Switzerland (or anywhere else for that matter) I wouldn't come to a media outlet that is owned and/or supported by a much larger mainstream media outlet to do it for me. People can "independently" check for information these days. There's a reason why so many people are turning a way from mainstream media and their subsidiaries. They're too full of propaganda, controlled narratives, half truths (or no truth at all), and simply can't be trusted...IMHO.
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