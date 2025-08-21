شرطة أبوظبي والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبطان عصابة مخدر الكريستال

afp_tickers

1دقيقة

تمكّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من ضبط عصابة بحوزتها 377 كيلوغراما من مخدر الكريستال، بحسب ما أفادت شرطة أبوظبي الخميس.

وقالت الشرطة، في بيان نشرته على فيسبوك، إن رجال المكافحة نجحوا في كشف الأسلوب “الاحترافي” للعصابة المكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية وإحباط محاولتهم إخفاء المخدرات داخل علب الزيت المخصصة لمكائن الخياطة. وأضاف البيان أنه تم ضبط المواد المخدرة والقبض على المروّجين.

م ل/