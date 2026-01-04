شرطة برلين تشتبه في وقوف مجموعة يسارية متطرفة وراء تعطيل الكهرباء في أجزاء من برلين

أعلنت شرطة برلين الأحد أنها تشتبه في وقوف جماعة يسارية متطرفة وراء حريق متعمد أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل في العاصمة الألمانية.

وشوهدت في ساعة مبكرة السبت عدة أسلاك كهرباء عالية الجهد مشتعلة على جسر بالقرب من محطة توليد كهرباء جنوب غرب المدينة.

وفيما أُخمد الحريق بسرعة ظلّ حوالى 45,500 منزل و2,200 شركة بدون كهرباء.

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس بأن إعلان المسؤولية الذي نشرته مجموعة فولكانغروب (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة على الإنترنت “محتمل”، مؤكدا في نفس الوقت “مواصلة التحقيقات”.

وأفاد بيان لمجموعة فولكانغروب نُشر على الإنترنت، بأن محطة توليد الكهرباء في حي ليشتيرفيلده ببرلين تعرضت “لعملية تخريب ناجحة”، لكنه أوضح أن “الهدف من هذا العمل كان اقتصاد الوقود الأحفوري، وليس انقطاع التيار الكهربائي”.

ودان رئيس بلدية برلين كاي فيغنر الهجوم قائلا في بيان نُشر على منصة إكس إن “متطرفين يساريين مشتبه بهم عرّضوا أرواحا للخطر عن عمد، لا سيما أرواح مرضى في مستشفيات، وكبار سن وأطفال وعائلات”.

وأعلنت سلطات المدينة عن عودة الكهرباء إلى معظم المستشفيات والعيادات المتضررة من انقطاع التيار الأحد.

لكن من المرجح أن تبقى المدارس المتضررة مغلقة في الوقت الراهن.

وصرحت وزيرة الاقتصاد في حكومة ولاية برلين فرانزيسكا جيفي لوسائل إعلام ألمانية بأن “عدة عبوات حارقة” تسببت في تلف الأسلاك.

وأضافت أنه حتى صباح الأحد، أعيد التيار الكهربائي إلى حوالى 10,000 منزل.

غير أن شركة سترومنيتز برلين، المسؤولة عن شبكة الكهرباء في المدينة، أعلنت أنّ عملية إعادة التيار الكهربائي لجميع المشتركين ستستغرق حتى الخميس، في وقت تعرقل درجات الحرارة المتدنية وتيرة إصلاح الأسلاك.

وسبق أن أعلنت مجموعة فولكانغروب مسؤوليتها عن عمل تخريبي استهدف مصنع تسلا عندما أُضرمت النيران في خطوط كهرباء مغذية للموقع.

كما شهدت العاصمة الألمانية انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي في أيلول/سبتمبر الماضي، أثّر على عشرات آلاف السكان، إثر اندلاع حريق في أبراج كهرباء.

واشتبهت الشرطة أيضا في أن يكون الحريق متعمدا، وأعلنت جماعة فوضوية لم تُكشف هويتها مسؤوليتها عنه عبر الإنترنت.

وقد رفعت ألمانيا مستوى التأهب تحسبا لأي أعمال تخريب تستهدف بنيتها التحتية، بما في ذلك من جهات أجنبية مثل روسيا.

