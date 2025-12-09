شرطة كوريا الجنوبية تدهم مكاتب شركة كوبانغ للتجارة الإلكترونية بعد تسريب بيانات ملايين العملاء

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية الثلاثاء أنها دهمت مكاتب شركة “كوبانغ” لتجارة التجزئة عبر الإنترنت بعد خرق للبيانات طال أكثر من 33 مليونا من عملائها.

وقالت الشرطة في بيان إن قوات إنفاذ القانون “تجري عملية بحث ومصادرة في المقر (الكوري الجنوبي) في كوبانغ”، وهو “إجراء ضروري لفهم الحقائق بدقة”.

وكوبانغ، ومقرها في سياتل الأميركية، هي منصة التسوق الإلكتروني الأكثر شعبية في كوريا الجنوبية. تقدم لملايين من عملائها خدمة توصيل فائقة السرعة لكل أنواع المنتجات، من البقالة إلى الأدوات المنزلية.

لكن الشركة تعرّضت لاختراق كبير للبيانات هذا العام شمل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين التسليم وسجلات الطلبات الخاصة بأكثر من 33 من عملائها. إلا أن معلومات الدفع وبيانات تسجيل الدخول لم تتأثر بالاختراق.

وطالب الرئيس لي جاي ميونغ الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات سريعة لمعاقبة المسؤولين عن تسريب البيانات الذي قالت سيول إنه حدث من خوادم الشركة الواقعة خارج الأراضي الكورية الجنوبية بين 24 حزيران/يونيو و8 تشرين الثاني/نوفمبر.

كدل/الح