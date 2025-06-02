شركات الطيران تخفّض توقّعاتها للعام 2025 في مواجهة “رياح معاكسة”

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خفّضت شركات الطيران الإثنين توقعاتها لحركة النقل الجوي والأرباح للعام 2025، في مواجهة الحروب التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وقدّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عدد الرحلات الجوية لهذه السنة بأقل من خمسة مليارات رحلة مقارنة بـ5,22 مليارات رحلة كانت متوقّعة في وقت سابق.

وأشار الاتحاد خلال اجتماعه السنوي العام الذي عُقد في نيودلهي، إلى أنّ صافي الربح التراكمي لشركات الطيران سيصل إلى 36 مليار دولار، أي أقل بحوالى 600 مليون دولار من المتوقع.

وأوضح أنّ من المتوقع أن تبلغ إيرادات الطيران التجاري 979 مليار دولار، أي أقل من تريليون دولار كان قد أفاد عنها في إطار توقعاته السابقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتوقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن ينقل 69 مليون طن من البضائع جوا هذه السنة، مقارنة بـ72,5 مليونا كانت متوقعة في السابق.

وقال المدير العام لإياتا ويلي والش، إنّ “الفصل الأول للعام 2025 حمل حالة من عدم اليقين إلى أسواق الطيران العالمية”.

وفي مواجهة استمرار معاناة القطاع جراء انقطاع سلسلة التوريد، دعا والش أمام مندوبي الاتحاد، إلى “تجنّب تفاقم الوضع بشكل أكبر… وتجنيب قطاع الطيران والفضاء الحروب التجارية”، من دون أن يشير بشكل مباشر إلى الرئيس دونالد ترامب الذي أطلق هذه الحرب التجارية جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها.

ستق/ناش/الح