شركات تركية توقع عقودا بقيمة 6.5 مليار دولار لتعزيز منظومة القبة الفولاذية
أنقرة (رويترز) – قالت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية اليوم الأربعاء إن شركات دفاعية تركية وقعت عقودا بقيمة 6.5 مليار دولار لدعم وتطوير منظومة الدفاع الجوي التركية المتكاملة متعددة المستويات (القبة الفولاذية).
وذكر رئيس الهيئة خلوق جورجون في بيان أن العقود تشمل أنظمة قتالية وإصدارات متقدمة، ستتولى شركة روكيتسان تطويرها، مضيفا أن القبة الفولاذية ستتألف بالكامل من منظومات محلية.
