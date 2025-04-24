كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في حين يُعالَج معظم مرضى ومريضات الصحة النفسية بمضادات الاكتئاب، تزداد شعبية الطرق البديلة لمعالجة ثلث الأشخاص الذين لم تنجح معهم الأدوية التقليدية. في سويسرا، تتم إحالة المزيد من المرضى إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة العقاقير المؤثرة نفسيًا.

هل هناك أساليب مماثلة في المكان الذي تعيش فيه؟

أو هل هناك طرق علاجية بديلة أخرى في بلدك لعلاج الاكتئاب وأمراض الصحة النفسية الأخرى؟

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لماذا يعود العلاج بالكهرباء إلى الواجهة في الطب النفسي: