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كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

في حين يُعالَج معظم مرضى ومريضات الصحة النفسية بمضادات الاكتئاب، تزداد شعبية الطرق البديلة لمعالجة ثلث الأشخاص الذين لم تنجح معهم الأدوية التقليدية. في سويسرا، تتم إحالة المزيد من المرضى إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة العقاقير المؤثرة نفسيًا.

هل هناك أساليب مماثلة في المكان الذي تعيش فيه؟

أو هل هناك طرق علاجية بديلة أخرى في بلدك لعلاج الاكتئاب وأمراض الصحة النفسية الأخرى؟

هل لديك أي تجارب شخصية في هذا الصدد وترغب.ين في مشاركتها، ولكن ليس على الموقع؟ اكتب.ي لي على البريد الالكتروني: aylin.elci@swissinfo.ch

شارك.ي رأيك!

لماذا يعود العلاج بالكهرباء إلى الواجهة في الطب النفسي:

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية