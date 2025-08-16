The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة “إير كندا” تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب لأطقمها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ألغت شركة طيران “إير كندا” مئات الرحلات الجوية وعلقت عملياتها السبت بسبب إضراب لمضيفاتها ومضيفيها المطالبين بتحسين أجورهم خلال ذروة الموسم السياحي. 

وأكدت الشركة أن حوالى 130 ألف مسافر يوميا سيتأثرون بالإضراب. 

وفي مطار تورنتو بيرسون الدولي أحد المراكز الرئيسية لشركة “إير كندا” وشركة “إير كندا روج” التابعة لها، بدا المبنى رقم واحد خاليا من المسافرين خلافا للعادة صباح السبت، بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس، فيما توقع المسافرون توقف الحركة.

وقال الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام الذي يمثل حوالى 10 آلاف من أفراد أطقم الضيافة في بيان “نحن الآن رسميا في إضراب”.

وردا على ذلك، أعلنت “إير كندا” في بيان “وقف عمل 10 آلاف مضيف طيران في شركة إير كندا روج يمثلهم الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام”.

وإجراء وقف العمل هو بمثابة إغلاق موقت للشركة بقرار من إدارتها استجابة لنزاع عمالي. وسيستمر الإغلاق 72 ساعة، بحسب ما أعلنت “إير كندا” مشيرة إلى “تعليق” 700 رحلة مقررة السبت. 

ونصحت “إير كندا” التي تسيّر رحلات مباشرة إلى 180 مدينة حول العالم، “الزبائن المعنيين بعدم التوجه إلى المطار”، مضيفة أنها “تأسف بشدة لتأثير الإضراب عليهم”.

وتطالب أطقم الطيران بزيادة للأجور وببدل مادي مقابل ساعات العمل على الأرض وأثناء صعود المسافرين إلى الطائرات. 

بس/س ح/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية