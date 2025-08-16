شركة “إير كندا” تلغي مئات الرحلات الجوية بسبب إضراب لأطقمها

ألغت شركة طيران “إير كندا” مئات الرحلات الجوية وعلقت عملياتها السبت بسبب إضراب لمضيفاتها ومضيفيها المطالبين بتحسين أجورهم خلال ذروة الموسم السياحي.

وأكدت الشركة أن حوالى 130 ألف مسافر يوميا سيتأثرون بالإضراب.

وفي مطار تورنتو بيرسون الدولي أحد المراكز الرئيسية لشركة “إير كندا” وشركة “إير كندا روج” التابعة لها، بدا المبنى رقم واحد خاليا من المسافرين خلافا للعادة صباح السبت، بحسب ما أكد مراسل وكالة فرانس برس، فيما توقع المسافرون توقف الحركة.

وقال الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام الذي يمثل حوالى 10 آلاف من أفراد أطقم الضيافة في بيان “نحن الآن رسميا في إضراب”.

وردا على ذلك، أعلنت “إير كندا” في بيان “وقف عمل 10 آلاف مضيف طيران في شركة إير كندا روج يمثلهم الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام”.

وإجراء وقف العمل هو بمثابة إغلاق موقت للشركة بقرار من إدارتها استجابة لنزاع عمالي. وسيستمر الإغلاق 72 ساعة، بحسب ما أعلنت “إير كندا” مشيرة إلى “تعليق” 700 رحلة مقررة السبت.

ونصحت “إير كندا” التي تسيّر رحلات مباشرة إلى 180 مدينة حول العالم، “الزبائن المعنيين بعدم التوجه إلى المطار”، مضيفة أنها “تأسف بشدة لتأثير الإضراب عليهم”.

وتطالب أطقم الطيران بزيادة للأجور وببدل مادي مقابل ساعات العمل على الأرض وأثناء صعود المسافرين إلى الطائرات.

