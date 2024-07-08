شركة “بي واي دي” الصينية للسيارات الكهربائية توقع اتفاقًا مع تركيا لفتح مصنع

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وقعت تركيا وشركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية “بي واي دي” اتفاقًا لفتح مصنع في هذا البلد، كما أعلنت الرئاسة التركية الاثنين.

وتشمل الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاتح كاجر بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استثمارًا بقيمة مليار دولار وفتح مصنع بقدرة إنتاجية تبلغ “150 ألف سيارة سنويًا” وفق الوزارة.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس التركي رئيس مجلس إدارة الشركة وانغ تشوانفو، حسبما أظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية.

ولم يُحدّد موقع المصنع لكن من المتوقع أن يكون في أرض تقدّمها الدولة وتقع في محافظة مانيسا قرب مدينة إزمير الساحلية، بحسب محللين.

ويرى محللون أن إنشاء مصنع في تركيا سيسمح للشركة بالوصول إلى السوق الأوروبية من خلال التحايل على ضرائب الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض بشكل موقت الأسبوع الماضي رسومًا جمركية إضافية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي “غير العادل”، وسط تحذيرات بكين بأن من شأن هذه الخطوة أن تطلق شرارة حرب تجارية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع المزيد من الأوروبيين على قيادة السيارات الكهربائية، إذ يخطط لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من 2035.

وارتفعت حصة سوق السيارات الصينية الصنع في مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي من حوالي 3 بالمئة إلى أكثر من 20 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية.

بور/نور-كبج/نور