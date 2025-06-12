شركة “سويس ري” لاعادة التأمين تحذر من تنامي خطر موجات الحر

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حذرت شركة إعادة التأمين السويسرية العملاقة “سويس ري” الخميس من تزايد خطر درجات الحرارة القصوى على الناس، مضيفة أن الوفيات التي تتسبب بها موجات الحر تفوق أعدادها وفيات الزلازل والفيضانات والأعاصير مجتمعة.

وأفادت الشركة في تقرير “سونار” الذي يصدر عنها سنويا ويتناول المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي وقطاع التأمين، أن “ما يصل إلى نصف مليون شخص يلقون حتفهم حول العالم نتيجة آثار الحر الشديد كل عام”.

وأضاف التقرير أن “المخاطر المرتبطة بالحر تشمل حرائق الغابات وأنظمة الرعاية الصحية والبنى التحتية والزراعة”، مشيرا إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت أن عام 2024 كان الأكثر حرا على الإطلاق.

وأشارت الشركة في البيان الذي قدمت فيه تقريرها “سونار” لهذا العام إلى أن “هناك أدلة واضحة على أن ظواهر الحرارة القصوى تحدث بشدة وتواتر ولمدة أكبر”.

أضافت إن التبعات على شركات التأمين كثيرة جراء “تزايد الحوادث والأمراض العادية والمزمنة وحتى الوفيات”.

ولفتت إلى أنه “يمكن للحر الشديد أيضا أن يثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين الطبي”.

وقال جيروم هايغلي، كبير الاقتصاديين في “سويس ري” في البيان “مع التوجه الواضح نحو موجات قيظ أطول وأكثر حرا، من المهم أن نسلط الضوء على التكلفة الحقيقية على حياة البشر وعلى اقتصادنا وبنيتنا التحتية وزراعتنا ونظامنا الصحي”.

وتهدف “سويس ري” من نشر تقرير “سونار” سنويا إلى تحديد المخاطر الرئيسية التي ستواجهها شركات التأمين في السنوات المقبلة.

كذلك، حدد تقرير عام 2025 مخاطر أخرى على قطاع التأمين يمكن أن تنتج عن الذكاء الاصطناعي، وخصوصا التزييف العميق، والتقاضي بشأن حقوق الملكية الفكرية والتشهير.

نوو/سام/غ ر