شركة أرامكو النفطية السعودية تعلن تراجع صافي أرباحها 4,6% في الربع الأول من 2025

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أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة الأحد تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليبلغ 26 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) “بلغ صافي الدخل 97,54 مليار ريال سعودي (26 مليار دولار) للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 102,27 مليار ريال سعودي (27,27 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2024”.

وعزت أرامكو، وهي سادس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والمملوكة بغالبيتها للدولة، التراجع إلى “تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المرتبط بالمبيعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل”.

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر “تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيّرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثّر على أسعار النفط”.

وأضاف “رغم ذلك، أظهر الأداء المالي القوي لأرامكو السعودية المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث حجمها الفريد وموثوقيتها، والتكاليف المنخفضة لأعمالها، وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة”.

وتأتي نتائج الشركة فيما بدأت أسعار النفط تستقر حول 60 دولارا للبرميل بعدما انخفضت الاسبوع الماضي بأكثر من 3 بالمئة، عقب إعلان دول تحالف أوبك بلاس زيادة كبيرة في الإنتاج، ووسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلب والتجارة الدولية.

ويبلغ إنتاج المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا 9,2 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل.

لكنّ هذا المستوى سيتغير قليلا الشهر المقبل.

والاسبوع الماضي، أعلنت ثماني دول منضوية في أوبك بلاس زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران/يونيو.

بموجب الزيادة، ستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران/يونيو، كما هو المستوى خلال أيار/مايو، وفقا لبيان صادر عن أوبك بلاس، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة مقدارها 137 ألف برميل يوميا.

وتملك الحكومة السعودية راهنا 81,5 بالمئة من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزا للأعمال والسياحة والرياضة.

هت/كام