شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أقلت 1,6 مليون مسافر خلال شباط/فبراير

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أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” أنها نقلت 1,6 مليون مسافر خلال شهر شباط/فبراير الماضي مسجّلة متوسط عامل حمولة بلغ 89%، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأربعاء.

وأوضحت الناقلة في بيان أن “عدد المسافرين خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 3,3 مليون، مقارنة بـ2,9 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من 2024”.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس إن “حركة المسافرين شهدت نمواً قوياً بلغ 14% في شباط/فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومع استمرار نمو القدرة الاستيعابية حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 89% حتى تاريخه، مع استعدادنا لعام حافل خلال 2025 وإطلاق 14 وجهة جديدة.

وأضاف أن الناقلة اقتربت من تشغيل 100 طائرة وتوقع تسلم المزيد من الطائرات خلال عام 2025.

هت/رض