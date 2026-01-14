شركة بي بي البريطانية تكشف عن خفض في قيمة أصولها مرتبط بالتحول في مجال الطاقة

كشفت شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بي بي” الأربعاء عن خفض في قيمة أصولها يصل إلى 5 مليارات دولار مرتبط بجهودها في التحول في مجال الطاقة، والذي سيُدرج في نتائجها السنوية القادمة.

وفي تحديث لأرقام الفصل الأخير من عام 2025، قالت “بي بي” إن تداول النفط ضمن المجموعة كان “ضعيفا” وسط انخفاض أسعار النفط الخام.

وكانت “بي بي” قد علّقت العام الماضي أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، وفي كانون الأول/ديسمبر عيّنت الخبيرة المخضرمة في القطاع، ميغ أونيل، رئيسة تنفيذية اعتبارا من نيسان/أبريل، خلفا لموري أوشينكلوس.

وتوقعت الشركة في بيان أن تتضمن نتائج الفصل الرابع “خسائر انخفاض قيمة الأصول… تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، تتعلق بشكل أساسي بأعمالنا في مجال التحول الطاقي”.

ونسبت “هذه الخسائر بشكل أساسي إلى قطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن تكون نتائج تداول النفط ضعيفة”.

وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 1,4% عقب هذا التحديث بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة في لندن.

وقالت رئيسة قسم الاستثمار في شركة التداول “إنترأكتيف إنفستور” فيكتوريا سكولار “انخفضت أسهم شركة بي بي صباح اليوم (الأربعاء) بعدما كشفت عن انخفاض كبير في قيمة أصولها وتراجع أسعار النفط”.

وكانت بي بي، التي ستعلن نتائجها السنوية في 10 شباط/فبراير، قد وافقت مؤخرا على بيع حصة أغلبية في قسم زيوت التشحيم “كاسترول” التابع لها لشركة الاستثمار الأميركية “ستونبيك” مقابل 6 مليارات دولار، وذلك في إطار سعيها لخفض ديونها.

