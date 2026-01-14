The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة بي بي البريطانية تكشف عن خفض في قيمة أصولها مرتبط بالتحول في مجال الطاقة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

كشفت شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بي بي” الأربعاء عن خفض في قيمة أصولها يصل إلى 5 مليارات دولار مرتبط بجهودها في التحول في مجال الطاقة، والذي سيُدرج في نتائجها السنوية القادمة.

وفي تحديث لأرقام الفصل الأخير من عام 2025، قالت “بي بي” إن تداول النفط ضمن المجموعة كان “ضعيفا” وسط انخفاض أسعار النفط الخام.

وكانت “بي بي” قد علّقت العام الماضي أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، وفي كانون الأول/ديسمبر عيّنت الخبيرة المخضرمة في القطاع، ميغ أونيل، رئيسة تنفيذية اعتبارا من نيسان/أبريل، خلفا لموري أوشينكلوس.

وتوقعت الشركة في بيان أن تتضمن نتائج الفصل الرابع “خسائر انخفاض قيمة الأصول… تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، تتعلق بشكل أساسي بأعمالنا في مجال التحول الطاقي”.

ونسبت “هذه الخسائر بشكل أساسي إلى قطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن تكون نتائج تداول النفط ضعيفة”.

وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 1,4% عقب هذا التحديث بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة في لندن. 

وقالت رئيسة قسم الاستثمار في شركة التداول “إنترأكتيف إنفستور” فيكتوريا سكولار “انخفضت أسهم شركة بي بي صباح اليوم (الأربعاء) بعدما كشفت عن انخفاض كبير في قيمة أصولها وتراجع أسعار النفط”.

وكانت بي بي، التي ستعلن نتائجها السنوية في 10 شباط/فبراير، قد وافقت مؤخرا على بيع حصة أغلبية في قسم زيوت التشحيم “كاسترول” التابع لها لشركة الاستثمار الأميركية “ستونبيك” مقابل 6 مليارات دولار، وذلك في إطار سعيها لخفض ديونها.

بسب/غد/ع ش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية