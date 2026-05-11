شركة رفائيل: فعالية منظومة القبة الحديدية ضد صواريخ حزب الله وحماس 99% تقريبا

تل أبيب 11 مايو أيار (رويترز) – قال يوفال شتاينتز رئيس شركة رفائيل أدفانسد ديفينس سيستمز المصنعة لمنظومة القبة الحديدية اليوم الاثنين إن المنظومة فعالة بنسبة تقارب 99 بالمئة في صد صواريخ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة جزب الله اللبنانية وأسقطت أيضا كل الصواريخ القادمة من إيران تقريبا.

وأضاف في مؤتمر لمركز القدس للأمن والشؤون الخارجية أن مجموع الصواريخ التي أطلقتها حماس وحزب الله صوب إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 بلغ نحو 40 ألف صاروخ.

وتابع قائلا “اعترضت القبة الحديدية أغلبها بمعدل نجاح ليس مئة بالمئة لكنه قريب من ذلك أي نحو 98 بالمئة أو حتى 99 بالمئة. ليس مثاليا لكنه يقترب من المثالية”.

وقال إن إيران أطلقت نحو 1500 صاروخ باليستي صوب إسرائيل خلال جولتين من القتال منذ 2024 ولم يصل منها سوى “بضعة عشرات فقط” بسبب عدم اعتراضها.

وأكد أن إسرائيل لا تشهد نقصا في صواريخ الاعتراض.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

