شركة طيران أميركية تعلّق رحلاتها المخصصة لترحيل المهاجرين

أعلنت شركة الطيران الأميركية منخفضة التكلفة “أفيلو إيرلاينز” أنها ستوقف بحلول نهاية الشهر الجاري رحلاتها المخصصة لترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة، على ما ذكرت إدارتها في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية.

وكانت الشركة التي تتخذ من هيوستن مقرا لها، قد وقّعت اتفاقية مع وزارة الأمن الداخلي في نيسان/أبريل 2025 لتسيير رحلات مخصصة لترحيل مهاجرين، لكنّها واجهت مذاك حملة احتجاجات ودعوات إلى مقاطعتها.

وستوقف “أفيلو إيرلاينز” رحلات الترحيل اعتبارا من 27 كانون الثاني/يناير.

وأوضحت الشركة في بيانها أنّ “هذا القرار يعكس تحوّلا استراتيجيا يهدف إلى التركيز حصرا على النقل التجاري للركاب، وهو النشاط الأساسي لشركة أفيلو، وعلى النمو طويل الأمد لشبكتها”.

وأشارت الشركة إلى أن رحلات الترحيل “حققت إيرادات إضافية”، لكنّها “تسببت بتعقيدات تشغيلية لم تعد تتماشى مع أولويات الشركة”.

كانت شركة طيران “أفيلو إيرلاينز” متعاقدة مع شركة “سي إس آي” للطيران المتعاقدة بدورها مع الحكومة لإدارة رحلات ترحيل المهاجرين.

وبحسب بيانات الإنفاق الفدرالي الرسمية، حصلت شركة “سي إس آي” للطيران على أكثر من 560 مليون دولار حتى الآن مقابل رحلات الترحيل.

وأحصت منظمة “هيومن رايتس فيرست” غير الحكومية أكثر من 11 ألف رحلة ترحيل بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2025. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده، سُجّلت 1454 رحلة ترحيل، 17% منها عن طريق شركة “أفيلو إيرلاينز”.

