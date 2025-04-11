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شي جينبينغ يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين

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التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجمعة في بكين، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

وتأتي زيارة سانشيز فيما يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته التجارية الدولية أمام الفوضى الناجمة عن رسوم الاستيراد الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي وتسببت بهبوط أسواق المال العالمية.

وهذه الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي إلى الصين خلال أكثر بقليل من عامين.

وتشتري إسبانيا سلعا بنحو 45 مليار يورو كل عام من الصين، رابع شركائها التجاريين، لكن تبيعها ما قيمته 7,4 مليارات يورو من السلع.

وخالف سانشيز بقية دول الاتحاد خلال زيارته الأخيرة إلى الصين في أيلول/سبتمبر 2024 وحض التكتل على إعادة النظر في خطط فرض رسوم عالية على السيارات الكهربائية داعيا إلى “نظام تجاري عادل”.

ورد الاتحاد الأوروبي بالقول إن التعرفات ضرورية لحماية المنتجين الأوروبيين من منافسة غير عادلة من جانب مؤسسات صينية مدعومة من الدولة.

وتأتي زيارته عقب زيارة إلى فيتنام حيث وقع مع نظيره بام مينه تشينه في هانوي إعلانا مشتركا يهدف للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة.

بور-اوه/غد/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية