صحيفة: ترامب قال إنه كان يعلم بخطط إسرائيل للهجوم على إيران

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إنه وفريقه كانوا على علم بخطط إسرائيل للهجوم على إيران.

وقالت الصحيفة إن ترامب عندما سُئل عن نوع الإخطار الذي تلقته الولايات المتحدة قبل الهجوم، قال في مقابلة هاتفية قصيرة “إخطار؟ لم يكن إخطارا، وإنما كنا نعلم ما يحدث”.

وأضاف ترامب للصحيفة أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس ويعتزم التحدث إليه مجددا اليوم.

وذكرت الصحيفة أن ترامب وصف العملية بأنها “هجوم ناجح للغاية، وهذا وصف متواضع”.