ضربات إسرائيلية تستهدف منشآت صواريخ إيرانية

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من ستيفن شير وستيف هولاند وباريسا حافظي

القدس/واشنطن/دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن آلاف الأشخاص يفرون من طهران ومدن كبرى أخرى في وقت تبادلت فيه إيران وإسرائيل ضربات صاروخية جديدة رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الاستسلام بلا شروط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وابلين من الصواريخ الإيرانية أطلقا باتجاه إسرائيل في أول ساعتين من صباح يوم الأربعاء. ودوت انفجارات في سماء تل أبيب.

وطلبت إسرائيل من سكان منطقة في جنوب غرب العاصمة طهران إخلاءها حتى تتمكن قواتها الجوية من ضرب منشآت عسكرية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن آلافا فروا من العاصمة ومدن كبرى مما تسبب في اختناقات مرورية على الطرق وإغلاق بعضها.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن اشتباكات نشبت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بين قوات الأمن ومسلحين مجهولين في مدينة ري جنوبي طهران.

وأضافت الوكالة أن المسلحين “أفراد يعتقد أنهم مرتبطون بالموساد أو جواسيس إسرائيليون”، وأشارت إلى أنهم خططوا “لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة”.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية أن إسرائيل تهاجم أيضا جامعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في شرق البلاد ومنشأة خجير للصواريخ الباليستية قرب طهران، والتي استهدفتها أيضا غارات جوية إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن 50 مقاتلة ضربت نحو 20 هدفا في طهران ليل الثلاثاء بما في ذلك مواقع لإنتاج مواد خام ومكونات وأنظمة تصنيع صواريخ.

ويقدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكي أن إيران مسلحة بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط. وتقول إيران إن صواريخها الباليستية أداة ردع وقوة انتقام مهمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وأهداف محتملة أخرى في المنطقة.

وحذر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء من أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد. وفي حين قال إنه لا توجد نية لقتل الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي “في الوقت الراهن” تشير تعليقاته إلى موقف أكثر تشددا تجاه إيران في وقت يدرس فيه ما إذا كان سيزيد قدر التدخل الأمريكي.

وقال على منصته تروث سوشيال إن مكان خامنئي معروف لكن “لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن”، مضيفا “صبرنا ينفد”.

وبعد ثلاث دقائق كتب في منشور جديد “استسلام غير مشروط!”

وأدت رسائل ترامب المتناقضة والغامضة أحيانا عن الصراع بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الوثيقة، وإيران عدوتها اللدودة، إلى إذكاء حالة الضبابية المحيطة بالأزمة. وتنوعت تعليقاته العلنية بين التهديدات العسكرية والمبادرات الدبلوماسية، وهو أمر ليس غريبا على رئيس معروف بنهجه المتقلب في السياسة الخارجية.

وقال مصدر مطلع على المناقشات الداخلية إن ترامب وفريقه يدرسون عددا من الخيارات، بما في ذلك الانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات لمواقع نووية إيرانية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب اجتمع لمدة 90 دقيقة مع مجلس الأمن القومي بعد ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة الصراع. ولم تتضح نتائج الاجتماع بعد.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى. ولم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن سوى إجراءات دفاعية في الصراع الحالي مع إيران، بما في ذلك المساعدة في إسقاط الصواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل.

وقال مصدر مطلع على تقارير مخابرات أمريكية إن إيران حركت بعض منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كانت تستهدف القوات الأمريكية أم إسرائيل.

لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي كان يتحدث في قمة مجموعة السبع في كندا التي غادرها ترامب مبكرا، قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة على وشك التدخل في الصراع.