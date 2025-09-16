ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن (إعلام الحوثيين)

شنّت إسرائيل الثلاثاء ضربات جديدة على ميناء الحديدة في غرب اليمن، فيما تكثّف من حملتها ضد الحوثيين الذين يطلقون الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو الدولة العبرية.

وأوردت قناة المسيرة عبر منصة إكس “عدوان إسرائيلي على ميناء الحديدة”، مشيرة الى أن الطيران شنّ 12 غارة.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنّ الدفاعات الجوية “تتصدى… لطائرات العدو الإسرائيلي التي تشن عدوانا على بلدنا”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “بنى تحتية عسكرية” في الميناء.

وأوضح في بيان أنه شنّ “غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية للنظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة في اليمن”، متهما المتمردين المدعومين من إيران باستخدام “الميناء لنقل وسائل قتالية… لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها”.

وأتت الضربات بعد إنذار الجيش الإسرائيلي بإخلاء الميناء ومحيطه في ضوء “الأنشطة العسكرية” للحوثيين.

وتوعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر إكس الحوثيين بأنهم “سيواصلون تلقي الضربات ودفع أثمان باهظة لأي محاولة لمهاجمة دولة إسرائيل”.

بعد ساعات من الضربات الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق بعدما دوت صافرات الإنذار في مناطق إسرائيلية مختلفة.

عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، ويستهدفون سفنا قبالة قبالة سواحل اليمن يقولون إنها مرتبطة بها، مؤكدين أن ذلك يأتي إسنادا للفلسطينيين.

وشنّت إسرائيل ضربات دامية على مناطق سيطرة الحوثيين، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء الدولي.

وفي أواخر أغسطس/آب، قُتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي، وتسعة وزراء ومسؤولان، في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا لهم في صنعاء.

وقتل 46 شخصا على الأقل في هجمات استهدفت العاصمة اليمنية ومحافظة الجوف (شمال) في التاسع من أيلول/سبتمبر، من بينهم 38 في صنعاء حيث طالت الضربات مقرات ومؤسسات إعلامية مرتبطة بالحوثيين.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت ميناء الحديدة، كان اخرها في تموز/يوليو الماضي حيث تم تدمير رصيفه.

