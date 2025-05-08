ضربات جديدة بمسيرات على قاعدة بحرية في بورتسودان (مصدر عسكري)

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شهد السودان الخميس هجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت إحداها قاعدة بورتسودان (شرق) الرئيسية في البلاد للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، حسبما أفاد مصدر في الجيش اتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ هذه الهجمات.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت مسيرات مواقع استراتيجية في بورتسودان حيث يقع المقر الموقت للحكومة، وفقا للمصدر العسكري.

وفي إشارة إلى قوات الدعم السريع، قال المصدر لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنّ “المسيرات تعاود الهجوم على قاعدة فلامينغو البحرية شمال بورتسودان”.

وأضاف أنّ انفجارات سُمعت في المنطقة بعد الغارة.

ومنذ الأحد، تتعرّض بورتسودان التي تعدّ مركزا للمساعدات الإنسانية وتضمّ وكالات الأمم المتحدة وآلاف النازحين، لضربات ينسبها الجيش إلى قوات الدعم السريع، ويقول إنّها تستخدم “أسلحة استراتيجية ومتطوّرة” قدّمتها لها الإمارات العربية المتحدة، التي تنفي هذه الاتهامات.

وكانت قاعدة فلامينغو استُهدفت الأربعاء بهجوم مماثل.

وفي كوستي في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، أفاد المصدر ذاته بأنّ قوات الدعم السريع أصابت “بثلاث مسيرات مستودعات الوقود التي تزوّد الولاية”، مشيرا إلى “اشتعال النيران فيها”.

وأدت ضربات الثلاثاء إلى إلحاق أضرار في البنى التحتية الاستراتيجية في بورتسودان، بما في ذلك المطار المدني الأخير الذي لا يزال يعمل في البلاد، وفي قاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود وفي الميناء الرئيسي في البلاد.

وتثير هذه الهجمات مخاوف من احتمال انقطاع المساعدات الإنسانية إلى السودان، حيث تمّ إعلان المجاعة في بعض المناطق، وحيث يعاني حوالى 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الخطير.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو عن قلقه العميق. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إنّ “هذا التصعيد الكبير قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير أكبر للبنية التحتية الحيوية”.

وأضاف دوجاريك أنّ هذه الهجمات على “نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى السودان” تهدّد أيضا “بزيادة الاحتياجات الإنسانية وتعقيد عمليات الإغاثة بشكل أكبر”.

وأعرب عن أسفه “لغياب الإرادة السياسية لدى الأطراف، للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

ومنذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان صراعا داميا بين قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب عام 2021، ونائبه السابق الجنرال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

بور-معف/ناش/غ ر