طرق دبي تفتتح أول محطة “ذكية” للحافلات

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي محطة حافلات مول الإمارات الذكية، وهي أول محطة ذكية للحافلات، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الأحد.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تهدف إلى تقليل أوقات الانتظار وتقديم رحلة استخدام سلسة ومريحة، إذ زُودت المحطة بشاشات ذكية ومساعد افتراضي، كما جرى تحويل كل خدمات المتعاملين إلى خدمات رقمية تفاعلية واستباقية متاحة على مدار الساعة.

وتخدم المحطة الذكية، التي تبلغ مساحتها نحو 147 مترا مربعا بطاقة استيعابية تصل إلى 20 شخصا إضافة إلى استراحة مخصصة للسائقين، 11 خطا للحافلات وترتبط بشكل مباشر مع محطة مترو مول الإمارات الشهير في دبي. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا النموذج بشك أوسع مستقبلا.

