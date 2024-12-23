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طقس غائم في الإمارات مع فرصة لسقوط أمطار من الإثنين حتى الخميس

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أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أنّ الطقس من الإثنين حتى الخميس المقبل يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأرجع المركز ذلك إلى “تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق تكون ركامية أحياناً”.

وذكرت الوكالة “تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، بينما يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية