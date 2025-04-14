طلاب مدارس عليا في تركيا يحتجون على حركة تغييرات لمعلمي مدارس

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إسطنبول (رويترز) – شارك بضع مئات من طلاب المدارس العليا التركية في احتجاجات بأكثر من 10 مدراس يوم الاثنين على تغيير معلميهم، فيما قالوا إنها تعيينات سياسية.

ونفت الحكومة ادعاءات بأن المعلمين الذين يؤيدون المعارضة السياسية أوقفوا عن العمل، وفي المقابل أبدت أحزاب المعارضة والنقابات دعمها للطلاب.

ويحتج الطلاب في “مدارس المشروعات” الأفضل أداء في تركيا على ما وصفوه بأنه إعادة تكليف للمعلمين بدوافع سياسية. وتعكس المظاهرات حالة من القلق بين الشباب في غمرة توترات أوسع نطاقا بين الحكومة والمعارضة حول التعليم والحريات المدنية.

وقال أحد الطلاب في إسطنبول “نحن هنا لنتخذ موقفا ضد إقالة معلمينا دون أي سبب وجيه”. وقال أكثر من عشرة طلاب تحدثت رويترز معهم إنهم يخشون التحدث علنا بسبب ضغوط محتملة من الحكومة.

وشارك مئات من طلاب المدارس الثانوية في إسطنبول وأنقرة يوم الاثنين.

وتأتي الاحتجاجات بعد قرار عدم تجديد عقود عمل آلاف المعلمين في “مدارس المشروعات”، وهي مؤسسات للنخبة تتلقى تمويلا إضافيا من الدولة.

وقال وزير التربية يوسف تكين إن هناك 38 ألف معلم انتهت مدة خدمتهم مع تجديد خدمة 80 بالمئة منهم. ونفى وجود أي دوافع سياسية وراء إعادة التعيينات.

وقالت الوزارة إن الإقالة تمثل قرارات إدارية اعتيادية لا علاقة لها بالآراء أو النشاطات السياسية.

وتقول أحزاب المعارضة والنقابات إن التغييرات سياسية وتضر بثقافة المدارس العليا.

ويعيد هذا إلى الاذهان احتجاجات سابقة قادها الشباب في أعقاب سجن المعارض ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ونفت وزارة التربية إعادة تعيين معلمين بسبب انتماءاتهم السياسية، وقالت إن القرارات جزء من سياسة تناوب مقررة سلفا.

وحث تكين زعماء المعارضة على عدم تسييس المدارس أو التحريض على الاحتجاجات.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، سوات أوزجاداس، إن إقالة المعلمين “دمرت ثقافة التعليم” في المدارس العليا وإنها جزء من جهود أوسع نطاقا لتنشئة “أجيال منقادة”.

وقد تستمر الاحتجاجات مع دعم النقابات وأحزاب المعارضة للطلاب الذين يطالبون بالشفافية في تعيين المعلمين وإعادة معلمين مفصولين إلى وظائفهم.