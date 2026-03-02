The Swiss voice in the world since 1935
طيران الاتحاد قد تستأنف بعض العمليات المحدودة مع استمرار وقف الرحلات التجارية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 2 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة طيران الاتحاد لرويترز إنها استأنفت بعض رحلاتها اليوم الاثنين، في وقت تحاول فيه شركات الطيران في العالم وفي الشرق الأوسط التكيف مع الاضطرابات الناجمة عن تصاعد الحرب الإيرانية التي بدأت يوم السبت.

وأدت الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران ورد طهران عليها إلى إغلاق المجال الجوي في عدة دول بالشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات إلى جانب المطارات الرئيسية وبينها دبي والدوحة.

وقالت طيران الاتحاد في بيان لرويترز “قد يتم تسيير بعض رحلات إعادة التموضع، والشحن، ورحلات الإجلاء بالتنسيق مع السلطات الإماراتية وبعد الحصول على الموافقات التشغيلية والأمنية الصارمة”، مضيفة أن جميع الرحلات التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي لا تزال ملغاة.

(تغطية صحفية فيديريكو ماتشيوني – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

