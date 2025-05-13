طيف الحرب في أوكرانيا وغزة حاضر بقوة في انطلاق مهرجان كان السينمائي

afp_tickers

5دقائق

ينطلق مهرجان كان السينمائي الثلاثاء بمشاركة كوكبة من النجوم بينهم روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، في ظل استمرار النزاعات في العالم، من أوكرانيا إلى غزة التي شكل الصراع فيها محور رسالة وقّع عليها مئات السينمائيين.

عند الساعة 20,15 (17,15 بتوقيت غرينيتش)، يشهد حفل الافتتاح تقديم جائزة السعفة الذهبية الفخرية لروبرت دي نيرو البالغ 81 عاما عن مجمل مسيرته الفنية،. وسيقدم له هذه الجائزة ليوناردو دي كابريو، شريكه على الشاشة في أحدث أفلام مارتن سكورسيزي، “كيلرز أوف ذي فلاور مون”.

وسيصغي عالم السينما باهتمام شديد إلى كلمة دي نيرو المعروف بمعارضته العلنية لدونالد ترامب، والذي يشعر بالقلق إزاء صعود الأنظمة الاستبدادية وتهديد الرئيس الأميركي بفرض ضريبة بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وسيتضمن الحفل أيضا مفاجأة من ميلين فارمر، إذ ستؤدي المغنية وعاشقة السينما وعضو لجنة التحكيم السابقة أغنية خلال الأمسية.

ويشارك في الأمسية أيضا المغنية الفرنسية جولييت أرمانيه، وهي نجمة فيلم الافتتاح “بارتير أن جور” (“Partir un jour”)، وهو أول فيلم روائي طويل من إخراج أميلي بونان سيُعرض في صالات السينما في فرنسا في الوقت نفسه.

وهذه أول مرة يُفتتح فيها مهرجان كان بفيلم روائي طويل يشكل باكورة أعمال مخرجه، كما أنها “ثالث مرة فقط، بعد ديان كوريس ومايوين، تفتتح فيها مخرجة مهرجان كان السينمائي”.

– رسالة من أجل غزة –

وبعيدا عن الشاشة، وقع نحو 400 مخرج سينمائي، من بينهم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار والممثلة والممثل الأميركيان سوزان ساراندون وريتشارد غير، رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية الثلاثاء لدعم غزة، جاء فيها “نحن الفنانين والممثلين الثقافيين، لا يمكننا أن نبقى صامتين بينما تقع إبادة جماعية في غزة”.

ويرتدي هذا النص رمزية كبيرة قبل ساعات قليلة من افتتاح أكبر مهرجان سينمائي في العالم.

وحيّت الرسالة ذكرى فاطمة حسونة، المصوّرة الصحافية التي قُتلت في قصف إسرائيلي في منتصف نيسان/أبريل، وهي محور فيلم وثائقي من المقرّر عرضه في المهرجان.

وتساءل الموقّعون على الرسالة، ومن بينهم أيضا المخرجة الفرنسية جوستين ترييه والممثل البريطاني رالف فاينز، “ما الهدف من مهنتنا إن لم نستخلص دروس التاريخ والأفلام الملتزمة، إن لم نكن موجودين لحماية الأصوات المضطهدة؟”.

وقالت إحدى المجموعات التي تقف خلف هذه المبادرة لوكالة فرانس برس إنّ رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، كانت في البداية من بين الموقّعين على الرسالة، لكنّ اسمها لم يظهر بين الشخصيات الـ34 التي كشفت عنها صحيفة ليبيراسيون.

من جانبها، قالت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي الثلاثاء إن نجوم السينما الذين وقّعوا على الرسالة المفتوحة إنما يؤدون “دورهم”، موضحة خلال زيارة إلى بروكسل أن “دورهم هو اتخاذ موقف والتعبئة بشأن ما يحدث في العالم”.

– السجن لدوبارديو –

وخصص المهرجان يوم افتتاحه لحرب أخرى، تلك التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وذلك من خلال عرض ثلاثة أفلام وثائقية، من بينها “Notre Guerre” (“حربنا”) للمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي.

قد يثير حدث آخر من خارج المهرجان ضجة الثلاثاء، إذ تنطلق الدورة الثامنة والسبعون من الحدث السينمائي العالمي بعد ساعات قليلة من الحكم على جيرار دوبارديو بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء تصوير فيلم. وينوي الممثل استئناف الحكم.

من الأفلام إلى السجادة الحمراء، يجذب مهرجان كان السينمائي الذي حققت أفلامه العام الماضي نجاحا لافتا في حفلة توزيع جوائز الأوسكار، أسرابا من النجوم: من توم كروز إلى نيكول كيدمان ودنزل واشنطن، مرورا بجنيفر لورانس وروبرت باتينسون.

وتمنح جولييت بينوش وأعضاء لجنة التحكيم، بينهم الممثلان جيريمي سترونغ وهالي بيري والروائية ليلى سليماني، جائزة السعفة الذهبية في 24 أيار/مايو إلى أحد الأفلام الـ22 المشاركة في المنافسة.

فبي-بيل/جك/غ ر