عائلة فرت من المعارك في شرق أوكرانيا لتلقى حتفها في هجوم كييف

فرّ ميكيتا وصوفيا لاميكوف من المعارك في شرق أوكرانيا وكانا يأملان بفتح صفحة جديدة في كييف، لكن الحرب مع روسيا نالت منهما بعد ثلاثة أعوام، إذ أسفرت ضربة روسية عن مقتلهما مع طفلهما.

غادر الزوجان مدينة سلوفيانسك التي تتعرض لقصف متكرر من الجيش الروسي وتقع على بعد نحو عشرين كيلومترا من جبهة القتال، ليستقرا في العاصمة الأوكرانية مع طفلهما “ليف” البالغ من العمر عامين، في انتظار مولودهما الثاني.

وفي صباح 31 تموز/يوليو، أطلقت روسيا 309 مسيّرات وثمانية صواريخ على أوكرانيا، وأصابت إحدى هذه الصواريخ المبنى الذي كانا يقطنان فيه.

وأسفرت الغارة عن مقتل العائلة الصغيرة، فيما بلغ عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف كييف تلك الليلة 32 شخصا على الأقل.

ويُعد هذا الهجوم من بين الأكثر دموية في العاصمة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الأوكرانيون حتى في المناطق البعيدة عن جبهة القتال.

كثفت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة هجماتها، مُطلقة عددا أكبر من المسيّرات على أوكرانيا في تموز/يوليو مقارنة بأي شهر آخر منذ بداية الحرب، وفق تحليل لفرانس برس.

– الجنازة في سلوفيانسك –

في كنيسة بروتستانتية بسلوفيانسك، ترأس والد صوفيا سفياتوسلاف غابونوف الجنازة بصوت هادئ أمام حشد متأثر.

فيما جلست جدة صوفيا تبكي بصمت وعيناها على شاشة تعرض صور الزوجين الشابين وهما يحملان ابنهما ليف.

وقال سفياتوسلاف (45 عاما) أمام الحشد “كنا نظن أنهما سيكونان بأمان في كييف، حيث كان الوضع أكثر هدوءا”.

نزح أكثر من 422700 شخص من مختلف أنحاء أوكرانيا إلى العاصمة التي تحميها أنظمة دفاع جوي متطورة، وفقا للسلطات المحلية.

تقع سلوفيانسك في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور أعنف المعارك، وهي أيضا المنطقة التي نشأ فيها النزاع الذي اندلع العام 2014.

في ذلك العام، استولى انفصاليون مدعومون من الكرملين على سلوفيانسك، مستغلين حالة الاضطراب التي أعقبت المظاهرات المؤيدة للديموقراطية في جميع أنحاء أوكرانيا، قبل أن يضطروا إلى الانسحاب تحت ضغط الجيش الأوكراني.

– “هل أنتِ بخير؟” –

على مدار سنوات من العنف، احتفظت داريا باسيشنيتشينكو بعلاقة وثيقة مع صديقة طفولتها صوفيا، وكانت تتابع أخبارها مع تصاعد القصف والإنذارات، حتى يوم الهجوم في نهاية تموز/يوليو، حين أرسلت لها رسالة تسألها عن سلامتها.

وسألت داريا صديقتها “هل أنت بخير” لكنها لم تتلق جوابا.

وانتظرت العائلة يوما كاملا قبل تلقي تأكيد وفاة صوفيا وميكيتا وليف.

تقول ناتاليا غابونوفا والدة صوفيا إن ليس هناك ما هو أكثير إيلاما من أن تدفن أم أحد أبنائها. وتُعزي نفسها بأن ابنتها لم تمت وحيدة بل برفقة عائلتها الصغيرة.

ويقول والد صوفيا لزوجته “تخيلي لو أن ميكيتا توفي وحده وكانت صوفيا وابنها ليف معنا، كم كان الوضع ليكون صعبا بالنسبة لها”.

وأكدت العائلة أن صوفيا وميكيتا وليف توفوا أثناء نومهم حسبما أظهرت نتائج تشريح الجثث.

وأصر والد صوفيا على دفنهم في سلوفيانسك، حيث وقفت والدة ميكيتا جامدة بلا حراك طوال مراسم الجنازة، تستمع إلى ترانيم الجوقة، حتى انهارت فجأة فوق النعوش.

