عباس يزور بيروت في 21 أيار/مايو وسط سعي السلطات لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان

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يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت في 21 أيار/مايو، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى نزع السلاح الخارج عن سلطتها على الأراضي اللبنانية، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وقال مصدر حكومي لبناني الثلاثاء لوكالة فرانس برس إن عباس سيزور لبنان وسيبحث مع المسؤولين اللبنانيين “الانتقال إلى مرحلة عملانية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات”.

وأكّد مكتب عباس أن الزيارة ستحصل في 21 أيار/مايو.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” الأسبوع الماضي أن السلطات تتحرّك لنزع السلاح الثقيل والمتوسط على كل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية.

وردّا على سؤال حول ما إذا كان هذا الموضوع سيثار خلال زيارة عباس، قال “لم نتحدث في نقاط البحث، ولكن عندما التقيته في القاهرة مؤخرا ألمحنا الى هذا الموضوع، وفي تقديري الشخصي أنه يجب أن نفتح هذا الملف ونحكي فيه ولا نسكت عنه”.

وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات الفلسطينية التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في هذه المخيمات المكتظة بنحو 250 ألفا، وتنتشر فيها مجموعات من حركة فتح بقيادة محمود عباس ومن حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى.

ومنذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة دامية استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزما لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ومنع كل وجود مسلح خارج القوات الشرعية.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.

وأعلن الجيش اللبناني في الأيام الأخيرة تسلّمه من حركة حماس ثلاثة فلسطينيين يشتبه بضلوعهم في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الاسرائيلية في 22 و28 آذار/مارس، في ظل وقف إطلاق النار.

كما أوقف الجيش في نيسان/أبريل لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل التي ردّت بقصف جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المتحالف مع حماس. وأفاد مصدر أمني فرانس برس بأن ثلاثة منهم ينتمون لحماس.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل الدولة العبرية تنفيذ ضربات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله أو “بنى تحتية” عائدة له أو فصائل لبنانية أو فلسطينية أخرى.

وقال عون في حديثه الى “سكاي نيوز عربية”، إن الجيش فكّك ثلاثة مخيمات فلسطينية، “واحد جنوب بيروت واثنان في الشمال كانت تابعة للجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، و”تمّت السيطرة عليها”.

وتعود آخر زيارة لعباس إلى لبنان للعام 2017.

اط/لو/رض