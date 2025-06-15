عبدالله بن زايد يبحث التطورات الإقليمية مع عدد من وزراء الخارجية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصالات هاتفية، مع عدد من وزراء الخارجية التطورات الإقليمية عقب الضربات الإسرائيلية على إيران، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وشملت الاتصالات وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق والمغرب والكويت وسلطنة عُمان والبحرين واليونان وقبرص، بحسب ما أوردت “وام”.

واستعرض عبدالله بن زايد تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن واستقرار المنطقة والعالم وسبل تكثيف الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب أهمية حل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل عن كثب من أجل إرساء الأمن والسلم الإقليميين، وفق “وام”.

م ل/كام