عبدالله بن زايد يبحث التطورات مع نظيره السوري

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري في الحكومة السورية الانتقالية أسعد حسن الشيباني آخر التطورات في بلاده، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الوزيرين “ناقشا سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وشدّد الشيخ عبدالله خلال الاتصال على “أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة”

وأكّد الوزير الإماراتي أنّ “دولة الإمارات تؤمن بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر”.

هت