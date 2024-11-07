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عدد سكان المغرب يرتفع إلى 36.8 مليون نسمة في 2024

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الرباط (رويترز) – قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس يوم الخميس إن عدد سكان المملكة بلغ 36.82 مليون نسمة حتى سبتمبر أيلول 2024، وفقا للنتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى.

وأبلغ بايتاس للصحفيين بأن عدد سكان البلاد ارتفع 2.98 مليون نسمة أو 8.8 بالمئة مقارنة مع آخر إحصاء أجري في عام 2014.

وأضاف أن عدد الأسر ارتفع إلى 9.27 مليون حتى سبتمبر أيلول 2024، بزيادة 26.8 بالمئة مقارنة بعام 2014.

في حين ارتفع عدد الأجانب المقيمين في البلاد إلى 148 ألفا و152 شخصا، بزيادة 71.8 بالمئة.

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