عشرة قتلى إثر إطلاق صواريخ على الجولان والجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله

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أفاد الإسعاف الإسرائيلي السبت أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 19 آخرون في قصف صاروخي على الجولان المحتل بشمال إسرائيل، اتهم الجيش حزب الله بتنفيذه.

وقال جهاز “نجمة داود الحمراء” في حصيلة جديدة إن عشرة أشخاص قتلوا في قصف على مجدل شمس، مضيفا أن 19 شخصا أصيبوا، ستة منهم في حالة خطيرة.

وأكدت الشرطة والجيش الإسرائيليان أن صواريخ أصابت عدة مواقع في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، وأصاب أحدها بلدة مجدل شمس التي تقع على حدود لبنان والأردن.

وحمل الجيش حزب الله المسؤولية، في حين نفى الأخير إطلاق الصواريخ.

وقال الجيش إنه تم نشر مروحيات وسيارات إسعاف ووحدات عناية مركزة متنقلة في المنطقة.

وقال المسعف عيدان أفشالوم في بيان نشره الإسعاف الإسرائيلي “وصلنا إلى ملعب كرة قدم ورأينا دمارا وأغراضا تحترق وكان الجرحى ممددين على العشب”.

وأفاد مراسل لفرانس برس أن مسعفين كانوا ينقلون جرحى على نقالات من موقع سقوط الصاروخ في مجدل شمس، مضيفا أن عددا من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية انتشروا بسرعة في المنطقة.

وقالت الشرطة في بيان منفصل إن “ضباطا وفريق إزالة قنابل تابعا لشرطة المنطقة الشمالية يقومون حاليا بتأمين المنطقة لمنع أي خطر آخر على الجمهور”.

جاء الهجوم الصاروخي بعد أن أعلن مصدر أمني لبناني أن أربعة مقاتلين من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران قتلوا السبت في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأكد حزب الله مقتل أربعة من مقاتليه. ويتبادل الحزب القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي مع الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول حزب الله إن هجماته على إسرائيل تأتي دعما لحليفته حماس والفلسطينيين في قطاع غزة.

مود-بفي/ح س/ب ق