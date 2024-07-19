عطل معلوماتيّ غير مسبوق يحدث اضطرابات حول العالم

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أدى عطل معلوماتي غير مسبوق إلى اضطرابات في جزء من الاقتصاد العالمي الجمعة شملت المطارات والأسواق المالية.

وسبب المشكلة تحديث فيه خلل على أنظمة تشغيل “مايكروسوفت ويندوز” أصدرته شركة الأمن السيبراني الأميركية كراودسترايك التي استبعدت فرضية الهجوم الإلكتروني أو حدوث مشكلة أمنية في تكنولوجيا المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كراودسترايك جورج كورتز خلال مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأميركية “أريد أن أعتذر شخصيا لجميع المنظمات وجميع المجموعات وجميع الأشخاص الذين تأثروا” بهذا الانقطاع.

الخلل الذي يتم إصلاحه حاليا لم يؤثر على مستخدمي نظامي “ماك” و”لينكس”.

من جانبها، أبلغت مايكروسوفت عن “مشكلة” تسببت في ظهور شاشة زرقاء. وأضافت شركة تكنولوجيا المعلومات الأميركية العملاقة “نوصي العملاء باتباع النصائح التي تقدمها كراوسترايك لمعالجة هذا الوضع”.

وقال خبير الأمن السيبراني جوناد علي “حجم هذا العطل غير مسبوق وسيسجله التاريخ بلا شك”.

وأضاف “إنه يؤثر بشكل مباشر على أجهزة كمبيوتر المستخدمين في نهاية السلسلة وقد يتطلب تدخلا يدويا لحله، ما يشكل تحديا كبيرا لفرق تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم”.

تم تثبيت التحديث الخميس حوالى الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، وفق منشور لشركة مايكروسوفت.

وقال خبير الأمن السيبراني قيصر ضاهر لوكالة فرانس برس “هذه إحدى الحالات النادرة التي يكون فيها برنامج أمني السبب وراء هذا الانقطاع الكبير”.

وأوضح أن حجم العطل تفسره حقيقة أن “ويندوز منتشر على نطاق واسع للغاية، وكذلك كراودسترايك”.

– رحلات جوية متأخرة –

بعد تعطل موقت للعمليات المعلوماتية الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بما في ذلك نظام إصدار الاعتمادات، استؤنفت الأنشطة بشكل طبيعي بعد ظهر الجمعة، وفق المنظمين.

وأبلغ العديد من المطارات وشركات الطيران عن مشاكل، خصوصا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث يغادر أو يعود الكثير من المصطافين.

وشرحت أنيا مولر، وهي طالبة تبلغ 22 عاما تعيش في ألمانيا وأمضت أسبوعا في رواسي بضواحي باريس، “نواجه صعوبة في العثور على رحلة طيران أخرى أو قطار، الخيار الآخر هو النوم في المطار”.

وإذ أكدت مجموعة “إيه دي بي” التي تدير مطارات باريس أن العطل لم يطل أنظمتها، أقرت بحدوث اضطرابات في مطاري رواسي وأورلي، وهما نقطتا الدخول الرئيسيتان للوفود الأولمبية الأجنبية.

واضطرت شركة ترانسافيا فرانس، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم، إلى إلغاء ما يقرب من 40 رحلة جوية.

ورغم أن العديد من الشركات الأميركية (أميركان إيرلاينز، ويونايتد، ودلتا، وغيرها) قد استأنفت أنشطتها، إلا أن نظيراتها المكسيكية لا تزال تتأثر على ما يبدو بالعطل.

وقال خوان بابلو أولفيرا العالق في مطار مكسيكو سيتي “ننتظر منذ الساعة الثالثة صباحا”، مشيرا إلى أنه “مع تعطل النظام، لم تعد رموز الاستجابة السريعة تعمل”، في حين تم الإبلاغ عن طوابير طويلة وتأخير رحلات.

أثناء انتظار حل المشكلة، عادت شركة الطيران الهندية “سبايس جيت” إلى تسجيل الوصول والصعود يدويا.

– تراجع سهم كراودسترايك –

في هولندا، أفادت عدة مستشفيات أن العطل طالها وأدى إلى إغلاق اقسام للطوارئ وتأجيل عمليات جراحية.

كذلك أعلنت أكبر شركة بريطانية مشغلة للسكك الحديد عن “عمليات إلغاء محتملة في اللحظة الأخيرة” بسبب تعذر الوصول إلى بعض الأنظمة الخاصة بقيادة القطارات.

وجاء في رسالة شركة “غوفيا تيمسلينك ريلواي” أن العطل “يطال أيضا أنظمة أساسية أخرى ولا سيما منصات المعلومات الآنية للعملاء” داعية الركاب إلى الاستعلام قبل التوجه إلى المحطات.

وتراجعت البورصات العالمية الجمعة في ظل أجواء من الضبابية الاقتصادية والسياسية في مواقع مختلفة من العالم، إنما أيضا تحت وطأة القلق نتيجة العطل الذي منع مؤشرات بورصتي لندن وميلانو من إعلان معدلات التغيير في بياناتها في التوقيت الاعتيادي عند افتتاح المداولات في الساعة 7,00 ت غ، ولم تبدأ بعرض أسعار الأسهم إلا بتأخير عشرين دقيقة.

في بورصة نيويورك، تراجع سهم كراودسترايك بنسبة 8,80% وخسر سهم مايكروسوفت 0,42% من قيمته حوالى الساعة الرابعة والربع بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

تعتمد شركة كراودسترايك بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوفر خصوصا منصة حماية رقمية تسمى “فالكون”.

بور-غلي/دص-ح س/ب ق