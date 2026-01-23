عقوبات أميركية جديدة على “أسطول الظل” الإيراني

أعلنت الإدارة الأميركية الجمعة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على “أسطول الظل” الذي ينقل النفط الإيراني، وذلك بهدف قطع الموارد المالية عن سلطات الجمهورية الإسلامية المتّهمة بالقمع العنيف لتحركات احتجاجية.

ووسعت وزارة الخزانة الأميركية قائمة سفن وكيانات تقول إنها مرتبطة بهذا الأسطول الذي يتيح لطهران الالتفاف على العقوبات الأميركية لتصدير نفطها.

وقالت الوزارة في بيان إن السفن المستهدفة والتي تم تسجيل أربع منها في أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ، ومالكيها “نقلوا نفطا ومنتجات بترول إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات”.

وقال الوزير سكوت بيسنت في البيان إن العقوبات “تستهدف حلقة رئيسية في آلية التمويل التي تتيح لإيران قمع شعبها”.

وأضاف أن وزارة الخزانة “ستواصل تتبع عشرات الملايين من الدولارات التي اختلسها النظام ويحاول بشدة تحويلها إلى بنوك خارج إيران”.

تجمّد العقوبات الأميركية جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد والكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة.

كما تحظر على أي شركة أو مواطن أميركي التعامل معهم، تحت طائلة العقوبات.

