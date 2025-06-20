علماء إسرائيليون يبذلون جهودا حثيثة لإنقاذ تجاربهم بعد سقوط صاروخ إيراني على مختبرات

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رحوفوت (إسرائيل) (رويترز) – يبذل باحثون في معهد وايزمان الإسرائيلي المرموق للعلوم جهودا حثيثة لإنقاذ تجاربهم بعد أن دمر صاروخ إيراني مبنى يحتوي على عشرات المختبرات المتطورة.

وأصاب الصاروخ حرم المعهد في رحوفوت بالضواحي الجنوبية لتل أبيب في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد مما ألحق أضرارا بالعديد من مبانيه التي اندفع إلى داخلها باحثون في محاولة لإنقاذ عينات من تجاربهم رغم الحطام واشتعال النيران.

لم يصب أحد بأذى إذ كان الحرم الجامعي خاويا خلال ساعات الليل لكن جزءا من أحد المباني انهار بالكامل بينما سقطت جدران في الجزء المتبقي من المبنى، مما كشف عن مجموعة متشابكة من المعادن الملتوية والحطام المتفجر والأسمنت الأسود.

وقال الفيزيائي روعي أوزيري نائب رئيس معهد وايزمان للتطوير والاتصالات لرويترز “بذلنا قصارى جهدنا لإنقاذ أكبر قدر ممكن من العينات من المختبرات، من المباني، بينما كنا نكافح الحريق”.

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران يوم الجمعة الماضي قائلة إن عدوها القديم على وشك تطوير أسلحة نووية. وردت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، بهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين البارزين وقيادات عسكرية إيرانية عليا ومئات المدنيين وإلحاق الضرر بالقدرات النووية.

وأودت الهجمات الإيرانية بحياة 24 مدنيا في إسرائيل وألحقت أضرارا بمئات المباني، ومنها مستشفى في مدينة بئر السبع الجنوبية.

ولم تذكر إيران ما إذا كانت قد استهدفت معهد وايزمان أو سبب استهدافها له.

وفي حين أن معظم أبحاث المعهد في مجالات ذات فوائد محتملة للطب والمعرفة العلمية، فإن للمعهد أيضا صلات مع قطاع الدفاع. وكشف المعهد في أكتوبر تشرين الأول 2024 عن تعاون مع إلبيط، وهي أكبر شركة دفاعية إسرائيلية، في مجال “المواد المستوحاة من البيولوجيا (لخدمة) تطبيقات دفاعية”.

تأسس معهد وايزمان في عام 1934، وهو مؤسسة متعددة التخصصات تجري أبحاثا في مجالات منها علوم الوراثة والمناعة والفيزياء الفلكية، وتعتبر مؤسسة عالمية المستوى في المجتمع العلمي الدولي.

وهو أهم معهد بحثي علمي في إسرائيل إذ يضم 286 مجموعة بحثية و191 عالما من أعضاء هيئات التدريس والمئات من طلبة الدكتوراه والماجستير وزملاء ما بعد الدكتوراه.