The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول
أخبار
علوم

اتفاق “تاريخي” في جنيف لمواجهة الأوبئة

بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، دول منظمة الصحة العالمية تتفق على تدابير لمواجهة الجوائح المستقبلية.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، دول منظمة الصحة العالمية تتفق على تدابير لمواجهة الجوائح المستقبلية. Keystone / Salvatore Di Nolfi

بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، نجحت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في التوصل إلى اتفاق أولي حول خطة عالمية للتصدي للأوبئة المستقبلية. وتم الإعلان عن هذا التقدم مساء الثلاثاء في جنيف.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
RTS/م.ا

على الرغم من أهمية هذا الاتفاق، فإنه يتطلب تصديقًا رسميًا من جمعية الصحة العالمية المزمع عقدها في مايو المقبل. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي إلى هذا التقدم، قائلا: “اليوم، يُصنع التاريخ في جنيف”.

ردود فعل متباينة

رغم الإعلان عن الاتفاق المبدئي صباح السبت، فإن الخلافات حول التفاصيل الدقيقة، مثل آليات نقل المعرفة إلى الدول النامية، استمرت لعدة أيام.

الاتفاق الجديد ينص على أن تصنيع اللقاحات ووسائل الوقاية سيتم تسهيله “طوعًا وبشروط متفق عليها”، في جميع أنحاء العالم.

رحبت منظمات غير حكومية، مثل أطباء بلا حدود، بما اعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز “التضامن” وإنشاء أول آلية دولية مشتركة في هذا المجال. ومع ذلك، انتقدت بعض الجهات ما اعتبرته “نفاق” الدول الغنية التي لم توفر ضمانات كافية للوصول العادل إلى المعرفة والتكنولوجيا.

أوضح تيدروس أن فرض نقل التكنولوجيا بشكل إلزامي يبدو أمرًا صعب التحقيق، حيث تفضل بعض الدول اختيار شركائها لتجنب ظهور منافسين محتملين في المستقبل.

يسعى الاتفاق المعلن إلى تزويد المجتمع الدولي بوسائل تمنع تكرار التمييز في توزيع الموارد الصحية عند ظهور وباء جديد، كما حدث خلال جائحة كورونا، حيث تسبب تأخير تسليم اللقاحات إلى الدول النامية في حدوث العديد من الوفيات الإضافية.

التزام بالتوزيع العادل وأسعار ميسّرة

واصلت الدول الغنية، ومنها سويسرا، الدفاع عن شركاتها الدوائية وحقوق الملكية الفكرية، في وقت ازداد فيه التوتر مع تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية على المنتجات المرتبطة باللقاحات.

وبحسب الاتفاق، سيتم إنشاء نظام عالمي جديد يُعرف باسم “الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع” (PABS)، على أن تُستكمل تفاصيله في ملحق منفصل.

وينص الاتفاق على أن الدول المشاركة في الاتفاق ملزمة بتخصيص 10% من أي لقاحات أو تكنولوجيات تُستخدم في مكافحة الأوبئة بشكل سريع لصالح منظمة الصحة العالمية، كما ينبغي بيع نسبة مماثلة لها بأسعار معقولة.

وستُنشئ المنظمة شبكة عالمية لإزالة العقبات في سلاسل التوريد، لكن تنفيذ هذه الآليات سيعتمد على التزامات الأطراف المشاركة.

من جانبهم، وافق ممثلو الدول النامية على زيادة استثماراتهم في الاستعداد للأوبئة، لا سيما في مجال الصحة الحيوانية.

المزيد
النشرة الإخبارية جنيف الدولية

المزيد

جنيف الدولية

جنيف الدولية عالَمٌ في حدّ ذاتها. نأخذك عبر نشرتنا الإخبارية، في رحلة تغطّي مختلفَ جوانب هذه المدينة السويسرية العالمية.

طالع المزيدجنيف الدولية

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

جاك بيتيلود، السفير السويسري لدى بلجيكا والممثل الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المزيد

السفير السويسري لدى الناتو يدعو إلى تكثيف مشاركة بلاده في مناورات الحلف

تم نشر هذا المحتوى على السفير السويسري لدى بلجيكا والناتو،، يدعو إلى تعزيز مشاركة بلاده في مناورات حلف شمال الأطلسي.

طالع المزيدالسفير السويسري لدى الناتو يدعو إلى تكثيف مشاركة بلاده في مناورات الحلف
رئيسة سويسرا كارين كيلر-سوتر.

المزيد

رئيسة سويسرا تؤكد مواصلة دعم بلادها لأوكرانيا

تم نشر هذا المحتوى على أكدت رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر-سوتر، يوم الاثنين، مجدداً دعم سويسرا لأوكرانيا خلال قمة عُقدت في كييف لإحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب. وشددت على أن الهدف لا يزال تحقيق سلام عادل ودائم.

طالع المزيدرئيسة سويسرا تؤكد مواصلة دعم بلادها لأوكرانيا
سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي.

المزيد

ناشطة سويسرية مسلمة تواجه دعوى تشهير

تم نشر هذا المحتوى على اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو يواصل دعوى التشهير ضد سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي، مدعيًا أنها أدلت بتصريحات تشهيرية في مقابلة مع صحيفة لو ماتان ديمونش

طالع المزيدناشطة سويسرية مسلمة تواجه دعوى تشهير

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية